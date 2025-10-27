HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herido un hombre de 26 años tras chocar con una furgoneta contra una palmera en Don Benito

El afectado ha sido trasladado al hospital Don Benito-Villanueva

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:01

Un hombre de 26 años de edad ha resultado herido en la mañana de este lunes en un accidente de tráfico en Don Benito. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido poco antes de la una del mediodía en la avenida del Valle de la citada localidad pacense.

El accidente de tráfico ha consistido en un choque de una furgoneta contra palmera.

Como consecuencia, el conductor del vehículo ha resultado herido. Según las primeras valoraciones realizadas por el personal sanitario desplazado hasta el lugar, se encontraba en estado 'menos grave'.

El varón ha sido trasladado al hospital Don Benito-Villanueva por una Unidad Medicalizada de Emergencias que se ha trasladado hasta la zona del accidente. Igualmente, también han acudido patrullas de la Policía Local.

