Herido grave tras el choque entre un turismo y un camión en Alburquerque

Un hombre de 42 años, conductor del coche, sufre politramatismos y ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz

R. H.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:47

Un hombre de 42 años ha resultado herido grave tras el choque entre un turismo y un camión cerca de Alburquerque. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el camino de la embotelladora de Los Riscos, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 13.34 horas de este miércoles.

El varón, conductor del coche, sufre politramatismos y ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar del incidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del centro de salud de Alburquerque y efectivos de la Guardia Civil.

