Carretera en la que ha tenido lugar el accidente. Google Maps

Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida

R. H.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:47

Un varón de 28 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una salida de vía con una moto este sábado a la altura de la localidad pacense de Valverde de Mérida.

El siniestro de tráfico ha sido registrado minutos antes de las 11,30 horas entre los kilómetros 4 y 5 de la BA-125, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Por cuenta del accidente, el herido ha sido trasladado politraumatizado hasta el Hospital de Mérida, a fin de recibir atención sanitaria.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de servicio de la Guardia Civil de Tráfico.

Otros accidentes

Una mujer resultó herida de carácter «menos grave» con una contusión en la región costal, tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaba este pasado viernes a la altura de la localidad cacereña de El Batán.

Además, otras dos personas perdieron la vida este viernes, un hombre tras el vuelco de un tractor y otro en un accidente de tráfico, ambos cerca de Aldea del Cano.

En el primero de ellos, un hombre moría sobre las 18.55 horas como consecuencia un siniestro vial en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha). El suceso tenía lugar muy cerca de la localidad aldeacana, en el punto kilométrico 3,150, por un choque frontolateral entre dos vehículos, ocupados por dos personas cada uno.

Por otra parte, un hombre fallecía en un accidente laboral en la finca el Desahijo, cerca de la localidad cacereña de Aldea del Cano pero en el término municipal de Cáceres.

