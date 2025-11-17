Herido grave un hombre de 41 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz El varón ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

R.H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:44 Comenta Compartir

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras una salida de vía en la EX-206, que une Cáceres con Villanueva de la Serena. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 85, en el término municipal de Santa Amalia, según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 23.11 horas de este domingo.

El varón ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado en estado grave al hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia convencional desde el Punto de Atención Continuada de Santa Amalia, bomberos del parque de Don Benito, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de carreteras de la Junta de Extremadura.