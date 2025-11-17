HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido grave un hombre de 41 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz

El varón ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

R.H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras una salida de vía en la EX-206, que une Cáceres con Villanueva de la Serena. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 85, en el término municipal de Santa Amalia, según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 23.11 horas de este domingo.

El varón ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado en estado grave al hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia convencional desde el Punto de Atención Continuada de Santa Amalia, bomberos del parque de Don Benito, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de carreteras de la Junta de Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5

    Políticos extremeños que decidieron irse
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  8. 8

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un hombre de 41 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz

Herido grave un hombre de 41 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz