Herido un conductor tras sufrir una salida de vía en San Vicente de Alcántara

El hombre ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz

R. H.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Un hombre de 58 años ha resultado herido en la mañana de este viernes tras sufrir una salida de vía cerca de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha registrado poco antes de las 12.30 horas en la carretera EX-110, a cinco kilómetros del citado municipio.

Como consecuencia de este suceso, un varón ha resultado herido tras sufrir un golpe en la cabeza. Según las primeras valoraciones realizadas por los sanitarios que lo atendieron en el momento inicial, el hombre fue trasladado en estado 'menos grave' con traumatismo craneal al hospital Universitario de Badajoz.

Al lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia convencional y una Unidad Medicalizada de Emergencias.

