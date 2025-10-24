Herida una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera tras sufrir un síncope

R. H. Viernes, 24 de octubre 2025, 18:51 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera, de Herrera del Duque, ha resultado herida tras sufrir un síncope y caer hacia atrás, lo que le ha causado un trauma craneal.

La mujer ha sido trasladada al hospital Siberia-Serena de Talarrubias en estado leve, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 17.10 horas de este viernes.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.