HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Herida una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera tras sufrir un síncope

La mujer cayó hacia atrás y tiene un trauma craneal

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:51

Comenta

Una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera, de Herrera del Duque, ha resultado herida tras sufrir un síncope y caer hacia atrás, lo que le ha causado un trauma craneal.

La mujer ha sido trasladada al hospital Siberia-Serena de Talarrubias en estado leve, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 17.10 horas de este viernes.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  5. 5

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  6. 6 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  7. 7 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herida una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera tras sufrir un síncope

Herida una trabajadora de 26 años del colegio Fray Juan de Herrera tras sufrir un síncope