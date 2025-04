Herida con policontusiones tras una salida de vía cerca de Campillo de Llerena

R. H. Martes, 12 de septiembre 2023, 08:21 Comenta Compartir

Una mujer de 51 años ha resultado herida tras una salida de vía en el kilómetro 12,5 de la EX-211, en el término municipal de Campillo de Llerena. La mujer, que quedó atrapada en el vehículo, sufre policontusiones y ha sido trasladada en estado 'menos grave' al hospital de Llerena.

El centro de emergencias 112 Extremadura ha recibido la alerta del accidente a la una y media de la madrugada de este martes.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada, un equipo médico del PAC de Campillo de Llerena, dos dotaciones de bomberos de Azuaga y Hornachos y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Cómo actuar ante un accidente

El Código Penal establece como «obligatorio» atender a las personas que necesiten auxilio. Además, la Ley de Tráfico de la DGT considera «muy grave la omisión de socorro». De todas formas es muy probable que los nervios nos hagan cometer errores, e incluso olvidar los pasos que debemos seguir para atender correctamente a las víctimas.

Proteger

1. Estaciona tu vehículo en un lugar seguro, si fuese posible antes del accidente y fuera de la calzada donde no estorbe ni produzca nuevos accidentes de tráfico. El primer paso es protegerte tanto a ti como a las víctimas.

2. Apaga el vehículo, echa el freno de mano y coloca las luces de emergencias.

3. Antes de salir del vehículo colóquese el chaleco reflectante.

4. Coge los triángulos de señalización y señalizar el accidente de tráfico; si es de doble sentido a 50 metros en ambos sentidos y si es de uno, como las autovías, el primero a 50 metros y el otro si fuese necesario a 150 metros mínimo.

5. Quita las llaves de contacto del coche accidentado y echa el freno de mano, si las circunstancias lo hiciesen posible.

6. Evitar posibles focos de ignición, por ejemplo que se fume cerca del lugar del accidente.

7. No modifiques el estado de los vehículos o de las víctimas, al menos que ello suponga un peligro para la circulación o para las propias víctimas.

Avisar

El siguiente paso es avisar, si presencias un accidente de tráfico debes ser consciente de la importancia que tienes al ser el primer testigo como elemento indispensable para activar de manera eficiente los servicios de emergencia. A nivel europeo existe un teléfono de emergencias, el 112. Recuerda dar aviso del accidente de forma correcta y con la máxima información del lugar del incidente. Hay que ser breve y conciso a la hora de trasladar los datos, en algunas ocasiones por la gravedad del accidente se puede dar el caso de que la línea esté sobrecargada. En ese caso debes llamar a teléfonos alternativos.

Socorrer

El último paso es socorrer, no basta con ser solidario, es necesario conocer y aplicar una serie de conocimientos y técnicas. Una actuación precipitada o desconocer las técnicas adecuadas, podría agravar el estado de las víctimas y provocar secuelas irrecuperables. Si no se sabe qué hacer, no hacer nada. Antes de hacer cualquier maniobra de rescate en el escenario del accidente, se considera necesario realizar una valoración de su seguridad propia y de los accidentados. De ésta forma puedes evitar ser el rescatador rescatado.

1. Solo puedes socorrer si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios.

2. En caso de ser un motorista el accidentado, no le quites el casco.

3. No rescates a personas de vehículos inestables.

4. Si alguna víctima lo precisa, realiza apertura de la vía aérea.

5. Comprime las heridas sangrantes.

6. No movilices a la víctima si no se tiene conocimiento, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente.

7. Afloja las prendas que aprieten a las víctimas.

8. Protege a las víctimas del frio o del calor.

9. No des a las víctimas nada de beber ni comer.