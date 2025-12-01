HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Hallan a un hombre fallecido en una vivienda de Alburquerque

La avenida Aurelio Cabrera fue escenario de un amplio operativo de emergencias que generó expectación entre numerosos vecinos

Pablo Cordovilla

Pablo Cordovilla

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:15

Un hombre de unos 60 años de edad fue hallado sin vida el pasado sábado en una vivienda de la localidad pacense de Alburquerque. La avenida Aurelio Cabrera fue escenario de un amplio operativo de emergencias que generó expectación entre numerosos vecinos.

Pasadas las 21,00 horas, varios recursos del Parque de Bomberos del CPEI de la localidad, junto a agentes de la Guardia Civil y personal sanitario de 112 Extremadura, acudieron a la zona tras recibirse un aviso urgente relacionado con la entrada en una vivienda.

El protocolo activado por la alerta llevó a los equipos intervinientes a acceder al inmueble mientras residentes del entorno observaban el dispositivo desde la vía pública. Una vez dentro, los efectivos comprobaron que el hombre que se encontraba en la vivienda había fallecido, sin que fuera posible practicar maniobra alguna de reanimación.

Tras la llegada del forense y la realización de las diligencias oportunas, el levantamiento del cuerpo permitió que el operativo se retirase de forma progresiva poco después de las 23,00 horas.

