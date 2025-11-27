Hallada una fosa de la represión franquista en Fuentes de León en el 50 aniversario de la muerte del dictador La empresa Almena descubrió restos de personas fusiladas en un área en la que hasta ahora no se había intervenido en el cementerio de ese municipio del sur extremeño

Celestino J. Vinagre Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19

En el cementerio de Fuentes de León (2.158 vecinos, comarca de Tentudía), el pasado jueves, 20 de noviembre, fue un día especial. Ese día, en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, técnicos del equipo de la empresa Almena descubrieron una nueva fosa con represaliados del franquismo. Ocurrió durante los trabajos de la octava campaña de localización, búsqueda y delimitación de fosas en el pueblo. De momento se ha constado la existencia de restos de cuatro personas al menos. Hasta ahora no se había intervenido en esa área del camposanto fonteño.

Explica Almena que esta intervención forma parte de un proyecto iniciado hace varios años, en el que se han documentado y exhumado más de medio centenar de víctimas de la represión ocurrida durante la Guerra Civil. Hasta la fecha se habían localizado 13 fosas en Fuentes de León, lo que permitió recuperar a un número significativo de personas registradas como fallecidas o desaparecidas en la localidad. Sin embargo, más de un treintena de víctimas continuaban sin localizar y no fue posible conseguirlo durante la anterior campaña de excavaciones en nuevos enterramientos clandestinos. «Se pretendía que esta fuese la última en el cementerio de Fuentes de León», se indica por parte de la empresa a HOY.

La nueva fosa común hallada presenta un mínimo de cuatro víctimas, «cuyos restos se encuentran en posición irregular, con superposición de cuerpos y ausencia de tratamiento funerario, características coherentes con el resto de fosas documentadas en el municipio». Asimismo se ha recuperado balas, «lo que contribuyó con más precisión a determinar el contexto del enterramiento».

Dado el estado actual de los restos, se informa que no procederá a la excavación y exhumación de esta fosa durante este año para «garantizar la adecuada protección y conservación de los mismos». Está previsto retomar los trabajos el próximo año.

La aparición de esta nueva fosa supone un avance significativo para la investigación ya que «reaviva la esperanza» de localizar las víctimas aún desaparecidas en Fuentes de León y plantea la posibilidad de ampliar las campañas de excavación en el municipio del sur extremeño.