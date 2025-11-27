HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de excavación en la fosa de Fuentes de León, esta mañana. HOY

Hallada una fosa de la represión franquista en Fuentes de León en el 50 aniversario de la muerte del dictador

La empresa Almena descubrió restos de personas fusiladas en un área en la que hasta ahora no se había intervenido en el cementerio de ese municipio del sur extremeño

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

En el cementerio de Fuentes de León (2.158 vecinos, comarca de Tentudía), el pasado jueves, 20 de noviembre, fue un día especial. Ese día, en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, técnicos del equipo de la empresa Almena descubrieron una nueva fosa con represaliados del franquismo. Ocurrió durante los trabajos de la octava campaña de localización, búsqueda y delimitación de fosas en el pueblo. De momento se ha constado la existencia de restos de cuatro personas al menos. Hasta ahora no se había intervenido en esa área del camposanto fonteño.

Explica Almena que esta intervención forma parte de un proyecto iniciado hace varios años, en el que se han documentado y exhumado más de medio centenar de víctimas de la represión ocurrida durante la Guerra Civil. Hasta la fecha se habían localizado 13 fosas en Fuentes de León, lo que permitió recuperar a un número significativo de personas registradas como fallecidas o desaparecidas en la localidad. Sin embargo, más de un treintena de víctimas continuaban sin localizar y no fue posible conseguirlo durante la anterior campaña de excavaciones en nuevos enterramientos clandestinos. «Se pretendía que esta fuese la última en el cementerio de Fuentes de León», se indica por parte de la empresa a HOY.

La nueva fosa común hallada presenta un mínimo de cuatro víctimas, «cuyos restos se encuentran en posición irregular, con superposición de cuerpos y ausencia de tratamiento funerario, características coherentes con el resto de fosas documentadas en el municipio». Asimismo se ha recuperado balas, «lo que contribuyó con más precisión a determinar el contexto del enterramiento».

Dado el estado actual de los restos, se informa que no procederá a la excavación y exhumación de esta fosa durante este año para «garantizar la adecuada protección y conservación de los mismos». Está previsto retomar los trabajos el próximo año.

La aparición de esta nueva fosa supone un avance significativo para la investigación ya que «reaviva la esperanza» de localizar las víctimas aún desaparecidas en Fuentes de León y plantea la posibilidad de ampliar las campañas de excavación en el municipio del sur extremeño.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  2. 2 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  5. 5

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  6. 6 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  9. 9 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  10. 10

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hallada una fosa de la represión franquista en Fuentes de León en el 50 aniversario de la muerte del dictador

Hallada una fosa de la represión franquista en Fuentes de León en el 50 aniversario de la muerte del dictador