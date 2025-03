Hackean el correo electrónico del alcalde de Zafra

El PSOE de Zafra ha condenado públicamente lo que considera «un ataque permanente» hacia José Carlos Contreras, alcalde de Zafra y Secretario General del PSOE ... de la ciudad. En un comunicado los socialistas aseguran que, además de sufrir «todo tipo de insultos, injurias y mentiras», le han hackeado la cuenta de correo electrónico (josecarlos.contreras@gmail.com) que puso a disposición de los vecinos para que hicieran llegar sus sugerencias, propuestas y peticiones.

Sin embargo, nada más ponerse en marcha, como informa el PSOE, «con una gran aceptación por parte de todos», ahora han hackeado la cuenta, «y no sabemos con qué fin», indican los socialistas.

Dada esta circunstancia, tanto el alcalde a través de sus redes sociales, como el PSOE de Zafra, piden a la ciudadanía que no envíen nada a este correo, «no sabemos quién estará detrás de esta actuación», al mismo tiempo advierten que no acepten cualquier información que pueda venir de él, «porque es algo que no se está haciendo por parte de José Carlos Contreras».