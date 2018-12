Gutiérrez recuerda que Vadillo tiene condena de cárcel por amenazar a una mujer

El portavoz del grupo independiente (Ipal) Manuel Gutiérrez, tras pedir disculpas a la portavoz del gobierno de Orpo, Marisa Murillo, a la que llamó «gallina clueca» al interrumpirle en un Pleno, y después de que el alcalde, Ángel Vadillo, le llamara machista por ello y pidiera su dimisión, acusó a Vadillo de «ponerse en primera línea contra la violencia de género cuando está condenado a 2,5 años de cárcel por amenazar públicamente a una mujer». Gutiérrez dijo que «el alcalde no dimitió cuando lo imputaron, ni cuando lo juzgaron, ni cuando lo condenaron, ni dimitirá nunca».

Respecto a la rotura de relaciones con él y el edil popular, Manuel Arce, aseguró que «Vadillo está chantajeando a la gente, asociaciones y clubes, al decirles que somos elementos peligrosos y como los invitéis, yo no voy». Aclaró que el alcalde rompió relaciones con él «desde el momento que anuncié que me presentaba a las elecciones. Nunca más me ha hablado, ni saludado, ni a mí ni a mis familiares, ni a mis amigos más cercanos», añadió.

Respecto a las acusaciones del alcalde, que le tildó de xenófobo por decir «gallina clueca» a la concejala, se preguntó si Vadillo sabe lo que es este concepto, y recordó que éste arremetió contra Arce diciendo que «no es de aquí, no es del pueblo», y que «nos señala a las personas que pensamos de manera diferente y pide que la gente nos excluya», o que les ha llamado «calaña», o que a los emigrantes les quiere hacer pagar el nuevo impuesto de la basura, del que dice que va a librar a los empadronados en el pueblo. Todo eso, dijo el portavoz independiente, son «ejemplos más cercanos a la xenofobia».