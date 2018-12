Guareña y Torrefresneda aparcan la vía judicial relativa al procedimiento de disolución Un momento de la firma del protocolo. / HOY Este viernes han firmado un convenio de colaboración con el fin de abrir una negociación para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes EUROPA PRESS Viernes, 28 diciembre 2018, 12:45

Un protocolo de colaboración suscrito este viernes en Mérida permitirá aparcar la vía judicial que mantenían las localidades pacenses de Guareña y Torrefresneda.

El convenio, rubricado entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Guareña, Abel González, y el alcalde de Torrefresneda, Gaspar Morillo, se marca como meta alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

En esta línea, una comisión mixta formada por representantes de los ayuntamientos de Torrefresneda y Guareña, de la Fempex, de la Diputación de Badajoz y de la Junta abordará todos los asuntos que afectan a ambas localidades en un ambiente de «diálogo» y «cordialidad», según ha expuesto en declaraciones a los medios el alcalde de Guareña, Abel González.

«Ahora nos vamos a sentar, vamos a dialogar y vamos a poner sobre la mesa todo lo que nos venga bien a ambas partes y estoy seguro de que vamos a alcanzar un acuerdo más pronto que tarde», ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Torrefresneda, Gaspar Morillo, ha remarcado que gracias al convenio de colaboración firmado ambas localidades abordarán todos los asuntos pendientes entre ambas tras quedar «reconocida», ha dicho, el área de influencia, origen de la disputa.

Entre esos asuntos, ha indicado, se encuentra la recaudación del IBI rústico de esa zona, la división patrimonial del área rústica, la reclamación de cantidades que Torrefresneda entiende que Guareña les adeuda desde la creación de la entidad local en 1995, así como clarificar las competencias que asume la entidad local menor y quién las financia.

«De eso es de lo que hay que hablar y llegar a un acuerdo en ese convenio, que sería el final de todo este proceso», ha añadido, al tiempo que ha remarcado que mientras que dure este convenio se renuncia a continuar con la vía judicial, auque «no predispone a que haya un acuerdo».

De esta forma, el alcalde de Torrefresneda ha indicado que si hay cuestiones en las que hay discusión el convenio marca que se puede elevar una consulta al Consejo de Estado para no acudir a la vía judicial.

«Nosotros nos sentamos con la pretensión de realmente llegar a un acuerdo, no estamos aquí solamente por cumplir un trámite, un paripé. Creemos que se puede llegar a un acuerdo, pero lógicamente cada uno expondrá sus necesidades o sus pretensiones», ha apuntado Morillo.

También, a preguntas de los medios, el primer edil de Torrefresneda ha informado de que este convenio no tiene un periodo de vigencia, aunque si llega un momento de «impass en el que no se avance y que no tenga sentido mantenerlo» cualquiera de las partes puede disolverlo.

Asimismo, y preguntado por los medios, Morillo ha indicado que los ánimos han estado «bastante increpados», ya que, como ha dicho, un «intento de supresión» de Torrefresneda como entidad local es una cuestión «bastante fuerte», pero ha expuesto que han intentado reconducir la situación y los vecinos comparten la pretensión de «dar una oportunidad al diálogo en vez de seguir con el enfrentamiento».

Unidad política

En esta línea, el alcalde de Guareña, Abel González, ha remarcado la «unidad política» que existe entre todos los grupos políticos tanto de Guareña como de Torrefresneda a la hora de aparcar la vía judicial.

Así, ha dicho que este viernes es un día «muy importante» y ha valorado que los representantes de ambos municipios han «sabido estar a la altura política» para firmar este protocolo y que sea el inicio de un «buen diálogo que al final llevará a una buena convivencia« entre los vecinos de una y otra localidad, ya que la vía judicial ha llevado al »enfrentamiento político« entre los vecinos.

Por su parte, el primer edil de Guareña ha explicado que el origen del conflicto entre ambas localidades venía motivado por la zona de influencia, que en la ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de 2010 recogía una serie de parámetros «interpretables» por ambas partes de «diferente forma» y que ha llevado a un procedimiento judicial que era «interminable».

«Este encadenamiento de sentencias judiciales y de procedimientos judiciales lo que hacía era que cada vez estuviéramos más enfrentados. En primer lugar los políticos y después los vecinos», ha lamentado.

Por ello, ha insistido, lo que permitirá el convenio de colaboración suscrito este viernes es que todas las cuestiones que eran «interpretables por la ley» y que antes se debatía en los tribunales ahora se hará políticamente asesorados por juristas y economistas, ha recalcado.