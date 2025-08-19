HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guareña suspende los fuegos artificiales de la feria por el riesgo de incendio

P. Fernández

Martes, 19 de agosto 2025, 08:37

Ante el riesgo alto y extremo de incendios, el Ayuntamiento de Guareña ha optado por suspender los fuegos artificiales de la feria que estaban programados para el domingo. Las alertas declaradas por diferentes organismos, entre ellos la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han motivado que el equipo de Gobierno haya decidido, «por responsabilidad y prudencia», eliminar el castillo de fuegos artificiales previsto para la clausura de la feria, que comienza el próximo jueves.

Aún siendo conscientes de que esta actividad es esperada por muchas personas, el Consistorio pide comprensión a la ciudadanía y aprovecha el comunicado para trasladar su solidaridad a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios e insiste en la necesidad de actuar con precaución ante la ola de calor que se vive estos días.

