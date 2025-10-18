Guareña coloca en una rotonda el antiguo camión de bomberos

El Ayuntamiento de Guareña coloca en la rotonda Camino de Gamero, inicio del polígono industrial 'La Alberca', el antiguo camión de bomberos en homenaje al ... Voluntariado de Protección Civil.

La medida está basada en una moción presentada en su día (agosto de 2020) por Unidas Por Guareña (UPG), justificada en la dotación de un camión que la Diputación de Badajoz hizo en junio de 1990 al cuerpo de bomberos voluntarios de la población para la lucha contra el fuego por parte de vecinos voluntarios. Dicho vehículo sirvió para tareas de extinción de incendios y, posteriormente, en tareas de mantenimiento y de riegos en espacios públicos de la localidad.

UPG quiere poner en valor y reconocer el esfuerzo y entrega de todas las personas que, a través de agrupaciones, o de forma individual, «entregan su tiempo y, por tanto, su vida, en trabajar por y para los demás», y dicen que «tengan un pequeño espacio de reconocimiento».