HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
imagen del camión en la rotonda. HOY

Guareña coloca en una rotonda el antiguo camión de bomberos

Pedro Fernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Guareña coloca en la rotonda Camino de Gamero, inicio del polígono industrial 'La Alberca', el antiguo camión de bomberos en homenaje al ... Voluntariado de Protección Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Extremadura registra un nuevo temblor
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  6. 6

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  7. 7 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  8. 8

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  9. 9 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  10. 10 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guareña coloca en una rotonda el antiguo camión de bomberos

Guareña coloca en una rotonda el antiguo camión de bomberos