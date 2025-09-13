Guareña celebra las fiestas en honor al Cristo de las Aguas hasta el 14 de septiembre

Pedro Fernández Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La localidad celebra las fiestas patronales en honor al Cristo de las Aguas hasta mañana domingo, día 14 de septiembre, y viste sus mejores galas para sacar a la imagen por las calles del pueblo continuando con la tradición de muchos años. La devoción por este Cristo y la diversión de la fiesta unen a los guareñenses durante cuatro días de alegría.

Unas fiestas pensadas «para toda la población, compartiendo en familia, reencontrarse con amigos, y disfrutar con fe en torno al Señor de las Aguas», según sus organizadores.

Hoy será el día de mayor actividad entre juegos de hinchables para los pequeños, concurso de tiro al plato, música con el DJ Iván Guisado, gymkhana de peñas, bingo musical, ambiente musical callejero con la Charanga Tropicán, y verbena popular con 'El Kañita', 'Reverse' y DJ Tomás Prieto.

Mañana, día central de las fiestas, con concurso de tiro al plato, misa solemne en honor al Cristo de las Aguas (11.00 horas en Santa María) y a continuación la procesión por las calles del pueblo. Al final y desde la Plaza de España música desde las 15.00 horas.