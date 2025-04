La Guardia Civil no investiga el origen de las mascarillas de Almendralejo, dice Quintana

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este lunes que le parece una «broma» el asunto de las 700.000 mascarillas aparecidas ... en un almacén del Palacio del Vino de Almendralejo, que la Guardia Civil ya ha catalogado pero cuyo origen no se está investigando porque no se ha puesto ninguna denuncia.

«Es un poco raro», afirmó Quintana al ser preguntado sobre este asunto tras conocerse que proceden de una empresa china con la que contactó el Ministerio de Sanidad cuando Salvador Illa era el titular de la cartera.

«Llevaron las mascarillas allí y nadie ha denunciado ni ha dicho nada», señaló el delegado del Gobierno sobre este asunto que dio a conocer el propio SES al poner en conocimiento de la Guardia Civil el hallazgo de estas mascarillas de 2020 con carteles del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y etiquetas de «no utilizar», recoge Europa Press.

«Parece un poco de broma, porque se llevan allí pero no se denuncia, pero en cambio en la prensa se trata de ligar a otros casos que sí se están investigando», ha indicado en relación a la trama del 'caso Koldo'.

El delegado del Gobierno, ha remarcado que este asunto «no tiene sentido», porque las mascarillas «se han llevado allí, estaban defectuosas, no se aporta ninguna prueba y ni se presenta ni siquiera una denuncia».

«Si alguien presenta una denuncia, entonces se investiga. Pero nadie ha presentado ninguna denuncia» sobre un asunto sobre el que, al mismo tiempo «dicen en los medios de comunicación una cosa que realmente no han denunciado», motivo por el cual la Guardia Civil «lo único que ha hecho ha sido catalogar» las mascarillas y «se ha acabado».

Quintana se ha referido a este asunto en Alcuéscar (Cáceres) con motivo de su visita al Centro de Atención a personas con discapacidad física (CAMF).

Por su parte, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha criticado que el Gobierno de María Guardiola «quiera hacer un caso donde no hay caso» con las 800.000 mascarillas encontradas. «El PP quiere embarrar para que no se hable de nuestro congreso, tratando de hacer ver que todo es corrupción».

El diputado autonómico dejó claro que el PSOE no va a entrar en el juego, «porque los casos de corrupción no tienen siglas». Sí las hay, sin embargo, «a la hora de actuar frente a ellos y esto es lo que marca la diferencia entre PSOE y PP. Nosotros optamos por la expulsión cuando se abre una investigación, el PP no lo hace».

En el caso de las mascarillas, Ferreira destacó que el gerente del SES «conocía desde hacía dos meses la existencia del material» y recordó, como ha reconocido el PP, que «la Junta no ha comprado nada a ninguna de las empresas de la trama». Por eso, a su juicio, «con el intento de convertir todo en corrupción, lo que hace el PP es llevar el descrédito político a tal extremo que perjudica a la democracia».

El PP pide explicaciones y respeto a Quintana sobre la trama de las mascarillas, que cada día salpica más a Extremadura, y no es ninguna broma

Finalmente, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado al secretario general del PSOE en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que siga «escondido» al igual que el resto de su partido sin dar «explicaciones convincentes» sobre la aparición de más de 700.000 mascarillas en un almacén en Almendralejo.

En una rueda de prensa en Mérida, ha criticado que sigan «callados» ante el hallazgo en dependencias del Palacio del Vino que el Servicio Extremeño de Salud puso en conocimiento de la Guardia Civil, tras publicarse que las mascarillas podrían pertenecer a una de las empresas a las que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó cuatro contratos por importe de 260 millones de euros, con una contratación «bastante irregular», según el Tribunal de Cuentas.

Este asunto deja un «escenario de dudas, de intereses, de relaciones, de comisiones ilegales, de compras irregulares», ha señalado Sánchez Juliá, que ha relacionado con «una trama que afecta al Partido Socialista» y cuya sombra «cada vez» es «más grande en Extremadura».

Ante todo ello, se pregunta si «nadie» en el PSOE extremeño va a decir «absolutamente nada», al tiempo que ha criticado que al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este asunto le parezca «una broma», en alusión a unas declaraciones ante las que le reclama «un poco de respeto».

Con su silencio, ha añadido, considera que los socialistas están «insinuando» que el gobierno de María Guardiola «no tenía que haber hecho nada», lo cual les hubiera convertido en «cómplices de una presunta trama».

Sin embargo, ha replicado que «mientras ellos guardan silencio» el Ejecutivo extremeño «actúa» y «saca a la luz» las mascarillas «para que la Justicia las investigue», al tiempo que ha remarcado que «esta trama de corrupción del Partido Socialista se desarrolló en momentos muy duros», en alusión a la pandemia.