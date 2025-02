La Guardia Civil abre una investigación por el incendio del convento de Villalba

La Guardia Civil ha iniciado este martes una investigación para tratar de averiguar el origen del incendio que se produjo este domingo en el ... convento ermita de la Nuestra Señora de Montevirgen.

La investigación se ha iniciado tras la denuncia formulada por la hermandad del mismo nombre, que es la propietaria del convento, según han confirmado a HOY fuentes de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

El incendio se inició en una de las salas de la segunda planta de este convento, que data de 1515, que había sido reformada hace poco más de un año para recrear la antigua vida monacal de los monjes hace varios siglos.

En el momento en el que se inició el incendio, se encontraba en su interior el santero que tiene la hermandad para abrir las puertas del convento a los numerosos vecinos que cada día acuden. Lo hacen sobre todo durante los meses en los que se encuentra en el mismo, de marzo a agosto, para ver a la virgen, que el resto del año está en la parroquia de la Purificación en el casco urbano.

Fueron precisamente unos visitantes los que se dieron cuenta de que salía humo de una de las ventanas de esta ermita convento, ubicada en medio de un paraje de viñas y olivos y a varios kilómetros del pueblo.

«Llamaron al santero y este a los bomberos, que tardaron poquísimo, pero enseguida se llenó todo de llamas«.

«Es una cosa rarísima»

Desde esa planta pasó rápidamente al techo de madera y finalmente las llamas terminaron con buena parte de la techumbre del edificio, a pesar de la «rápida intervención» de los bomberos de la Diputación de Badajoz en Almendralejo, que tampoco han sabido determinar el posible origen, según han confirmado a HOY este martes.

La presidenta de la hermandad de Montevirgen de Villalba de los Barros, Fina Fernández, ha señalado que desconocen el posible origen del incendio, , ya que se inició cuando comenzó a arder un gran mueble de madera ubicado en una de las estancias de mayor tamaño de la segunda planta.

Fernández ha confirmado a HOY que el mueble que está alejado de cualquier enchufe, «hemos llamado al electricista, porque hace poco pusimos placas solares, pero dice que está todo bien».

Mosaico expoliado

No es el único daño que ha sufrido el patrimonio de este pueblo pacense de Tierra de Barros en lo que va de año. Hace un mes y medio se supo que el mosaico romano de Villalba había sido destrozado y expoliado. Este yacimiento fue descubierto en 2009 y está prácticamente abandonado. Debido al grado de dejadez que sufre ha sido expoliado y se encuentra ya parcialmente destrozado. «Esto no puede seguir así. Que hagan algo. Que lo tapen o que lo destape del todo y podamos disfrutarlo en plenitud pero protegido. Si no lo expolian antes claro», clamaba en HOY Ramón Muñoz, vecino de Villalba, delineante de profesión y amante del patrimonio.