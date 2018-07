«Guadiana puede quedarse sin dinero por incumplir la ley» Un hombre pasa por delante del cartel pintado que indica Guadiana del Caudillo / CASIMIRO MORENO El temor ante la retirada de ayudas por parte de las administraciones introduce otro elemento de debate en el pueblo CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 30 julio 2018, 08:07

Son las diez y cuarto del viernes y en Guadiana del Caudillo (2.500 vecinos, a 33 kilómetros tanto de Badajoz como de Mérida) hay mercadillo. Eso explica seguramente el buen aspecto de las terrazas situadas junto a la plaza del Ayuntamiento, que no se llama de España sino Mayor. Un grupo de vecinos, mujeres en su mayor parte, se reúnen en torno a un café. La charla es distendida hasta que el equipo de HOY llega, se presenta y pregunta. En realidad, ni quiera llega a preguntar. Solo decir que somos periodistas del HOY y se oye una respuesta más o menos repetida en buena parte de los guadianeros. «Sé a lo que venís aquí y no voy a hablar. Tampoco quiero fotos», dice un empleado del Ayuntamiento (recalca su ocupación laboral para justificar su respuesta).

Nos quedamos así sin saber qué opina sobre la marcha de su alcalde, Antonio Pozo Pitel, y de todo su equipo de gobierno del PP; de la respuesta del hasta hace poco su partido a ese abandono; de la reclamación de la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento para que devuelva 141.279 euros por no cumplir la Ley de la Memoria Histórica; o de que el Ayuntamiento no pueda tampoco optar a nuevos fondos de la Diputación (y pronto de la Junta, cuando se apruebe en la Asamblea una ley regional de Memoria Histórica).

Al rato suena el reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, a escasos metros del edificio consistorial. Va retrasado 45 minutos aunque eso no le resta ímpetu a la hora de sonar. Su sonido parece especialmente estruendoso en una localidad tranquila, de blanco radiante en sus casas y con la estructura típica de un pueblo de colonización.

«Le puedo poner un café con lo que quiera. O dos. Lo que sea», dice risueño un camarero del bar Centro. «Perfecto. Pero quiero preguntarle también por lo de quitarle o no el apellido del Caudillo al pueblo», se le inquiere. «Bastante tengo yo con lo mío como para ahora lo otro», ataja el camarero para cerrar el tema.

La primera impresión es que no hay ganas de hablar del tema, ni siquiera con las últimas novedades políticas del asunto, en Guadiana, que en una placa en la fachada del Ayuntamiento, protegida por un cristal grueso (fue rota años atrás) y con una cámara para vigilar al que se acerca a ella, recuerda a Francisco Franco y a la creación en 1951 de este pueblo de las Vegas Bajas.

Dependiente de Badajoz fue primero entidad local menor y municipio oficialmente desde el 23 de febrero de 2012. Un azulejo cerámico recuerda, también en el Consistorio, esta efeméride. En ella aparece el nombre de José Antonio Monago, entonces presidente de la Junta. Hace una semana, Monago desdeñó la salida de su partido de Pozo, de todos los ediles del PP de Guadiana y de Juan Antonio Morales. Nos beneficia más que nos perjudica, proclamó, además de añadir que no era franquista. Antonio Pozo ha conseguido mayoría absoluta en tres legislaturas.

Consulta y ley

«A mí eso de que deje el PP me da lo mismo. Son cosas entre ellos. Lo que no me da lo mismo es que perdamos dinero porque este alcalde no quiera cumplir con la ley», habla Isabel Martínez, de 69 años, mientras mira ropa en la parte del mercadillo instalada en la caseta municipal. Se refiere a quitar el apellido del Caudillo al pueblo, retirar la placa conmemorativa así como el escudo del águila de San Juan, usado por la dictadura franquista en la bandera de España, estampado en lo alto de la fachada del Ayuntamiento.

«Dice que no lo hace porque es lo que piensa el pueblo. Eso es mentira. Aquí la gente lo que quiere es que el pueblo de Guadiana no se vea perjudicado y se va a ver perjudicado porque nos van a quitar subvenciones y encima hay que devolver ayudas ya cobradas. Si realmente él (Antonio Pozo) dice que actúa por el bien del pueblo, lo tiene claro. El pueblo no puede quedarse sin dinero por culpa de no querer cumplir con una ley», concluye.

«No me meto. Me da igual que le quiten lo del Caudillo o lo dejen» Mauricia Serrano | Vecina

«Me da vergüenza que tengamos que ser todavía noticia por no cumplir la ley» Gabriel Gómez | Vecino

Pozo ha indicado en numerosas ocasiones que la ley, a su juicio, no le obliga a quitar el apelativo del Caudillo y que, además, se organizó una consulta en marzo de 2012 en la que pudieron votar los vecinos el nombre del pueblo. «Esa consulta fue tan legal como la que hicieron los independentistas catalanes en octubre pasado. Igual. Tiene el mismo valor», manifiesta Martínez.

Isabel Hernández, de 42 años, asiente. «Las cosas hay que hacerlas bien. Creo que el alcalde está obcecado con este asunto. Es más fácil de lo que parece. Cumplir la ley». No piensa igual un tendero, que no es de Guadiana, con puesto en el mercadillo. Oye la conversación y suelta en alto sin mirar expresamente a nadie. «Bah, todo es cuestión de revancha».

No más problemas

Mauricia Serrano, que toma un café en el bar Centro, lo resume. «A mí me da igual lo del nombre. Me da lo mismo que lo quiten o que lo dejen», responde. Su compañera de mesa Nani Trejo se moja más. «Franco habrá hecho daño pero también beneficio. Aquí dio las parcelas a la gente», agrega. «¿Cómo que las dio? Aquí no se regaló nada. Mi padre estuvo pagando lo que se le dio hasta poco antes de morir», se enciende otra amiga que, en cualquier caso, elude dar su nombre y hace fuerza por no seguir con el debate.

Otra señora, cerca del consultorio médico, tercia. «Salí de Fuente de Cantos con 12 años y desde entonces llevo toda la vida aquí (rondará los 70 años). Solo digo que si la ley dice que se tiene que cambiar el nombre, que se cambie. Solo pido que no tengamos más problemas de los que ya tenemos», dice sin querer dar su nombre.

Gabriel Gómez se muestra más contundente. Asegura que le parece un asunto de «vergüenza que todavía estemos con este tema. Hay una ley aprobada por las Cortes que es la de la Memoria Histórica y las leyes están para cumplirse. ¡Cómo vamos a respetar los ciudadanos y se nos puede exigir que cumplamos las leyes si los encargados de ejecutarla, en este caso el alcalde, no la cumple!», indica. «Y encima ahora vamos a sufrir las consecuencias de retirada de ayudas».

Olga Millán, de 18 años y que inicia la carrera de Derecho tras el verano, sentencia. «Es una evidencia que el pueblo fue fundado por Franco, como hizo con otros pueblos de colonización en su época. Pero mantener su referencia en el nombre de Guadiana es darle un homenaje a un dictador». Salva Bernardo, de la misma edad, es también de esa opinión. «Eso es impensable. Nadie debe apoyar esto», finaliza.