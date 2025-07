Guadalupe Díaz presenta su libro 'En duelo por mi hija'

Redacción Sábado, 26 de julio 2025, 08:59 Comenta Compartir

Guadalupe Díaz, oriunda de Arroyo de San Serván, presentó el jueves su libro 'En duelo por mi hija: lo más IN', donde convierte en palabras el dolor por la pérdida de un ser querido.

En el marco de la presentación, que coincidió con el que habría sido el trigésimo cumpleaños de la hija de la autora, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, quiso reconocer la valentía de Díaz al abrir su corazón y dar forma a un relato que no solo honra la memoria de su hija, sino también la de muchos arroyanos y arroyanas que se fueron antes de tiempo.

«El duelo no se supera, se aprende a vivir con él. Este libro es una forma de recordarla, de revivirla entre nosotros. Lo que no se cuenta se olvida, y hoy estamos aquí para no olvidar», señaló Del Puerto, agregando que la obra, además de un consuelo personal, puede convertirse en una guía y un apoyo para muchas personas que atraviesan situaciones similares.