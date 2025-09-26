Todos los grupos políticos de Alburquerque condenan la tragedia de Gaza El pleno municipal también confirma que los afectados por los incendios del verano podrán acogerse a indemnizaciones

Pablo Cordovilla ALBURQUERQUE. Viernes, 26 de septiembre 2025

El salón de plenos del Ayuntamiento celebró el miércoles la sesión ordinaria de septiembre, marcada por el consenso político. Los grupos municipales presentes aprobaron por unanimidad una moción urgente del Grupo Socialista en solidaridad con la población palestina de Gaza.

La iniciativa exige el «rechazo absoluto al genocidio» de la población civil, el cese inmediato de las hostilidades y la garantía de acceso seguro de ayuda humanitaria. El acuerdo compromete al municipio a expresar su solidaridad con las víctimas y reclama acciones concretas: pedir al Gobierno de España que impulse un pronunciamiento formal ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de Israel en ayuda humanitaria, e instar a la Junta a destinar 300.000 euros a UNICEF para alimento terapéutico en Gaza. Los ediles calificaron el gesto como un «pequeño grano de arena» en defensa de los derechos humanos y la paz.

En el plano local, el alcalde, Manuel Gutiérrez, confirmó que Alburquerque está incluida en la zona catastrófica reconocida por el Gobierno tras los graves incendios forestales del pasado verano, lo que permite a los damnificados solicitar ayudas estatales y autonómicas para la recuperación de explotaciones y daños en infraestructuras.

Por otro lado, informó de la obligación de devolver una subvención del Plan SUMA 2020 por valor de 118.000 euros. El equipo de gobierno lamentó que la obra, heredada del anterior ejecutivo, nunca se ejecutó, asumiendo la devolución «sin capacidad de negociación».

En otros puntos, se adoptó por unanimidad el convenio con la Diputación para que el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) gestione las multas por la ordenanza de convivencia, agilizando el cobro y aligerando la carga administrativa. Además, se aprobó la adhesión al convenio con la Junta para la implantación del Tribunal Único en la selección de agentes de Policía Local, buscando agilizar la dotación de efectivos en el cuerpo.

El regidor también detalló que el proyecto de pavimentación de diversas calles principales está listo para licitarse en breve, una vez se firme el convenio con la Diputación, con una aportación municipal del 30% del presupuesto total (valorado en 160.000). Finalmente, se propusieron como festivos locales para 2026 el 22 de mayo (fiesta ganadera) y el 9 de septiembre (fiestas patronales).

El Grupo Socialista presentó, en la voz de su portavoz, Juan Carlos Prieto, una moción para bonificar el 100% el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para vehículos históricos, que quedó pendiente del informe de Intervención, y sugirió encargar un estudio de tráfico para reorganizar la movilidad y el estacionamiento en calles conflictivas como San Blas, una propuesta aceptada por el alcalde.

Por su parte, Luis Paniagua, del Grupo Popular, leyó nueve preguntas que se responderán en el próximo pleno, centradas en la fiscalización de la gestión. Cuestionaron la demora en el arreglo de baches, solicitaron un listado de ayudas y subvenciones, preguntaron por el estado de la ampliación del polígono industrial y reclamaron explicaciones sobre la no convocatoria de un pleno extraordinario urgente tras el robo de las armas de la Policía Local.