El Grupo Scout 208 de Villanueva celebra un emotivo 55 aniversario

«Prometo ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout». Es parte de la promesa que se realiza al iniciarse en el movimiento scout y, aunque data de comienzos del pasado siglo, muchos aún la recuerdan. Tampoco cae en el olvido dentro del Grupo Scout 208 'Pedro de Valdivia', que este sábado celebró su 55º Aniversario.

Más de medio siglo de historia de la agrupación villanovense que reunió en el evento a miembros de diversas generaciones.

Un acto emotivo ya antes de empezar, cuando se producían los primeros reencuentros a las puertas del restaurante Casablanca. Grupos de amigos de la adolescencia que volvían a coincidir; algunos de ellos, acompañados de sus hijos, incluso nietos. Tras los abrazos, las conversaciones giraban en torno a los recuerdos de las numerosas aventuras y aprendizajes como scouts.

«Es un orgullo, con personas de todas las edades que hemos conseguido reunir aquí», confesaba ilusionada Lucía Blázquez, que recientemente ha sido nombrada coordinadora de un grupo en el que ella empezó con 5 años. «Ya no te imaginabas esos sábados sin reunión o esa Semana Santa sin los cinco días de campamento», rememoraba.

Muchos de esos momentos de estas más de cinco décadas quedaron recogidos en numerosos álbumes de fotos en los que muchos se buscaban este pasado sábado en una improvisada exposición que incluía también las tradicionales indumentarias.

Actualmente, el Grupo Scout 208 cuenta con casi un centenar de chavales que tienen de monitores a antiguos scouts. «Mis chicos tienen 11 años, la edad que tenía yo cuando entré», cuenta Salva Gallardo, uno de estos monitores, que cree que es una forma de vida. «Aprendí a vivir como persona, a ser yo mismo y que no me diera miedo a serlo; creo que los scouts formamos buenas personas e inculcamos unos valores cada vez menos presentes en la sociedad», añade.

Sirena de Oro

Javier Pineda, más veterano y maestro de ceremonias, destacó la trayectoria del grupo. «No es fácil que una asociación juvenil cumpla 55 años y no creo que haya muchas en la región que lleven tantos años», expresaba tras conducir un acto en el que también se recordó a aquellos que ya no están.

Además, se entregaron varias insignias y reconocimientos a varios referentes del grupo. Y, por sorpresa, la alcaldesa Ana Belén Fernández anunció que serán propuestos para recibir la Sirena de Oro de la localidad. Un broche para un aniversario que, esta vez, concluyó con otra promesa, la de volver a encontrarse.