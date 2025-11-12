R. H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

Un hombre de 45 años ha resultado herido grave tras la salida de vía de un camión en la A-5, a la altura de Lobón.

En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 367, en sentido Lisboa, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 9,32 horas de este miércoles.

El hombre se encuentra politraumatizado y ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

Se ha precisado la intervención de los bomberos para su rescate, ya que se encontraba atrapado en el vehículo. Hasta el lugar han acudido dotaciones de bomberos de Mérida y Puebla de la Calzada.

También se han desplazado hasta el punto del accidente una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.