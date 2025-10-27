Grave un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey tras caer desde una grúa a dos metros de altura
El hombre, de 64 años, está policontusionado y ha sido trasladado al hospital de Siberia-Serena de Talarrubias
R. H.
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:13
Un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey ha resultado herido grave tras sufrir una caída de una grúa desde dos metros de altura.
El hombre, de 64 años, está policontusionado y ha sido trasladado al hospital de Siberia-Serena de Talarrubias, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 9.05 horas de este lunes.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.