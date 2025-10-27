Grave un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey tras caer desde una grúa a dos metros de altura

R. H. Lunes, 27 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey ha resultado herido grave tras sufrir una caída de una grúa desde dos metros de altura.

El hombre, de 64 años, está policontusionado y ha sido trasladado al hospital de Siberia-Serena de Talarrubias, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 9.05 horas de este lunes.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.

Temas

Sucesos de Extremadura