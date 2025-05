«¿Es más grave comprar a un árbitro o a un periodista?»

ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 19 de marzo 2023, 09:52 Comenta Compartir

«He pasado uno de los días más bonitos de mi vida», expresaba casi para concluir José María García tras recibir en Don Benito este viernes el Premio Santiago Castelo como reconocimiento a su trayectoria periodística. Fue una jornada intensa que comenzó con una distendida comida junto a periodistas y representantes culturales; después tuvo ocasión de pasear por la zona centro de la localidad dombenitense y terminó con una velada periodística de la que fue protagonista en un abarrotado auditorio en Feval.

A sus 79 años, García no ha perdido su característico punto de vista y sus intervenciones no dejaron indiferente a nadie. De la actualidad deportiva pasó a la política y de ahí a analizar el periodismo actual, también su parte más personal. «El periodismo está desapareciendo», sentenció el periodista madrileño, aunque asturiano de corazón. «Los periodistas deportivos de hoy no son periodistas, son talibanes», prosiguió sin tardar en hacer referencia al caso Negreira: «Los árbitros se compran y se venden, pero es igual que todas las profesiones; yo me pregunto qué es más grave, si comprar a un árbitro o comprar a un periodista».

i

www.hoydonbenito.es

José María García se mostró muy participativo en una tertulia con los periodistas Gloria Casares, Juan Antonio Ruiz, Belén Moreno y Pura Caballero. «Periodismo es pluralidad, valentía, sinceridad... Hoy todo eso desgraciadamente brilla por su ausencia; han dejado paso a los talibanes y a una carrera desenfrenada de los clics», argumentó, «hay una minoría que sigue cumpliendo una máxima periodística, que es que una noticia no es noticia si no está contrastada debidamente por todas las fuentes posibles».

Castelo, una institución

El galardonado tuvo también palabras para Santiago Castelo al que se recuerda anualmente con este galardón y con el que José María García compartió varios años de profesión. «Se nos fue demasiado pronto y fue una institución en nuestro país, donde tenemos la mala costumbre de hablar bien de la gente cuando se va», dijo. «Fue una institución en mayúsculas, pero no solo en Extremadura; ahí está su obra y ahí están sus libros y desde allá arriba seguro que nos estará viendo y, si nos lo merecemos, aplaudiendo», prosiguió.

Moderando la tertulia se encontraba el periodista dombenitense Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, que expresó su admiración por García, «es la persona que cambió la forma de ver el periodismo en este país». Gallardo desveló además que García ha donado la dotación económica del premio, 3.000 euros, a una asociación local.

La velada periodística terminó con la portentosa voz de Pasión Vega que actuó hasta el filo de la medianoche, ese horario en el que habitualmente José María García se colaba en los hogares de millones de españoles.