Granirock publica a los grupos que actúan

Cuando falta poco más de dos semanas para que se celebre el festival Granirock ya se ha avanzado la relación de artistas y grupos que actuarán cada día. El jueves el escenario del campo de fútbol municipal acogerá a Mojínos Escocíos, Def con Dos, Ira Rap, Yo no las conozco, Noxfilia y la dj Lorena Moreno. Por su parte, el viernes los protagonistas serán Sociedad Alkoholika, Non Servium, Gatillazo, The Locos, The Zombie Kids y el grupo quintanense The Buzzos. Para concluir, el tercer día la música y la diversión recaerán en las manos de la popular cantante de rap Mala Rodríguez, Boikot, Mafalda, Sons of Aguirre, Space Elephants y Anarchicks.

Por otro lado, la organización asevera que las entradas se podrán comprar online hasta el 30 de junio, y después solo estarán disponibles de manera física en la gasolinera Repsol de la localidad o en taquilla.

El precio es de 35 euros online, 32 en el punto de venta físico, y para aquellas que no puedan asistir a la totalidad del festival, el jueves costará 8 euros y el viernes y el sábado 20 euros cada día. «La venta está siendo superior a la del año pasado, por lo que esperamos reunir en torno a 8.000 personas durante los tres días», aseguran desde la organización.