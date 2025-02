La gran pasión de acumular tesoros cotidianos

Soledad Gómez Domingo, 6 de marzo 2022, 09:16 Comenta Compartir

Los coleccionistas se crean un pequeño mundo en el que eligen ciertos símbolos del mundo real y los convierten en habitantes de su mundo particular». Así se puede leer en uno de los capítulos de la novela policíaca 'Las Marismas', de Arnaldur Indridason. No hace falta irse a las páginas de un libro para comprobarlo porque cientos de mundos particulares, curiosos y nostálgicos coinciden este fin de semana en un mismo espacio. Es la undécima edición de la Feria Internacional del Coleccionismo, que ha vuelto a reunir en el Pabellón Juan Hidalgo de Villanueva de la Serena a todos aquellos amantes de acopiar pequeños tesoros.

En uno de los puestos Andrea Gómez le hace ojitos a una antigua cámara de fotos con fuelle Agfa. Se trata de una primera versión de 1950 con visor plegable, Made in Germany, según pone en la trasera. «Vi hace dos años una parecida en esta feria y no me la llevé, y he vuelto expresamente a ver si volvía a encontrar una de este tipo», cuenta. Viene desde Badajoz y se confiesa una enamorada de las cámaras de fotos de antaño. Tras un poco de regateo con el vendedor, finalmente hacen trato y se lleva su cámara por 95 euros. Es solo una de las cientos de compras, ventas o intercambios que este fin de semana se hacen en este certamen en el que el amante de lo coleccionable encuentre su paraíso. Y todo gracias a la Asociación Cultural Estremadura Baxa, dirigida por Juan Carlos Ojeda.

«Busques lo que busques, lo encuentras», señala Armando Gamarra, que paró ayer en Villanueva para visitar la feria camino de Sevilla. Es madrileño y se confiesa un enamorado «de estas cosas». Yo no tengo grandes colecciones «aunque sí alguna de lo típico, cromos, monedas y también sacapuntas», pero confiesa que le encanta perderse entre puestos «y echar horas viendo las cosas que la gente guarda, me resulta muy atractivo».

Lo mismo le ocurre a Mari Luz Tello, que cuenta con una tienda de antigüedades y artículos de segunda mano en Miajadas. Visitar su puesto es como retroceder, en algunos casos, hasta un siglo en el tiempo. Y es que cualquiera de los artículos que podríamos encontrar en el trastero de la casa de nuestros abuelos, ella lo tiene. «Yo creo que este tipo de cosas gustan tanto simplemente por los recuerdos», dice, al tiempo que confiesa que hay gente que pasa por su tienda solo para recordar tiempos pasados, aunque no compre. De entre los objetos que tiene en la feria los que más éxito están teniendo son los de temática religiosa. «Yo pensaba que llamarían la atención las romanas o la báscula típica de las tiendas de ultramarinos, pero no». Tiene un cuadro enmarcado de gran tamaño de la Virgen de Guadalupe de los años 40, que está siendo muy preguntado, «quizá porque estamos pasando por una mala racha y la gente se agarra a la fe».

Clásicos

Y, por supuesto, en esta feria no falta lo de siempre. Cromos, sellos, monedas, cupones, piezas de Playmobil, libros, discos o juguetes. Tampoco fallan los apasionados por los pines. Cándido Barros llegó ayer desde un pueblo cercano a Oporto, en Portugal, para mostrar parte de los miles de pines de temática deportiva que tiene. Con 72 años lleva reuniendo estas pequeñas piezas desde que tenía 17. Eso hace que su colección alcance los 47.000. Lo acompaña su nieta que, con 14 años, parece haber heredado parte de la afición del abuelo. «Pero cuando yo no esté, no sé quien se hará cargo o se quedará con todo esto», dice señalando las montañas de clasificadores con sus pequeños tesoros. El más antiguo es de 1917 de un club deportivo de hockey sobre patines.

En ferias como esta, Cándido no solo encuentra la oportunidad de comprar o vender, también hacer amistades. Asegura que sus amigos le dicen que es posible continuar con el coleccionismo sin tener que gastar dinero yendo a las ferias. «Yo creo que las personas son más importantes que el dinero y así puedo disfrutar de hablar con otros compañeros o compradores y, de paso, si puedo llevarme algo para mi colección mejor», asevera.

Pero en este certamen también hay un espacio dedicado a la exposición. Se encuentra en la parte alta del recinto y allí hay muestras de sellos, de camisetas y material deportivo, de figuras de huevos Kinder y de Harry Potter.

Ramón Lozano es dombenitense y se muestra orgulloso de su pequeña representación de figuritas. Esas por las que todos, alguna vez, hemos pedido que nos compraran el afamado chocolate, solo para descubrir qué escondía en su interior. Él, además, crea dioramas para ambientar las figuras según cada temática. Y es que su afición comenzó cuando su hija tenía 5 años y le compró el primer Kinder. «Me gustó tanto la figurita que ya le compraba todas las semanas uno, pero en realidad era por mí», dice mientras se ríe. Ahora, tiene 700 colecciones completas.

Pero si hay una en la que el que se detiene es por verdadera pasión, esa es la muestra de Harry Potter. Un mismo entusiasmo que comparte Víctor Gallego, vecino de Villanueva. Sin duda, la pieza a la que tiene más cariño es a la primera varita que adquirió hace 20 años junto a la revista Tipo. Y desde entonces su afición no ha parado, llegando a tener casi una treintena de ellas. Y ahí no queda la cosa, porque cuenta con el mapa desplegable del merodeador, la daga de Bellatrix Lestrange con la que mata a Dobby, el bastón de Lucius Malfoy, los libros desplegables, el paraguas del guardabosques o la túnica de invisibilidad, entre otros muchos tesoros por los que se hace recomendable pasearse por la feria.

