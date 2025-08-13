Gran éxito de participación en el concurso de Pintura Rápida 'Juan de Zurbarán' de Llerena

Antonio Martín Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:03 Comenta Compartir

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llerena organizó el sexto concurso de pintura rápida 'Ciudad de Llerena Juan de Zurbarán', que contó con una gran participación de pequeños artistas. El concurso, que se llevó a cabo en modalidad de pintura y dibujo, tuvo como tema principal los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Los participantes demostraron su creatividad, plasmando en sus obras la belleza y el encanto de los monumentos de Yerena. Después de una deliberación exhaustiva, el jurado seleccionó a los ganadores del concurso.

Los ganadores del concurso fueron, Ana Herrezuelo Sánchez, Rodrigo Díaz Sánchez y Gloria López Díaz. El concurso 'Ciudad de Llerena Juan de Zurrán' es una iniciativa que busca fomentar la creatividad y el amor por el arte en los más jóvenes, y promover la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad. La concejalía de Cultura felicitó a todos los participantes y a los ganadores, haciéndoles un regalo, y agradeció su entusiasmo y dedicación a la pintura y el dibujo.