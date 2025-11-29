Gran acogida al libro 'Arte en imágenes' sobre la Semana Santa en su presentación en Jerez de los Caballeros El auditorio del Cine Teatro Balboa prácticamente se llenó y se vendieron numerosos ejemplares del trabajo realizado por Genaro González Carballo y Francisco Jesús Pérez Rodríguez

Celestino J. Vinagre Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:17

La bibliografía sobre la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es extensa. No es de extrañar. La celebración, según Jerez, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo es tan singular, tan hermosa, tan impactante que ha concitado desde hace años el interés de jerezanos y de otras personas que no lo son pero han sentido la atracción de la Semana Santa para plasmar en diversos libros su realidad. Ayer viernes, en el Cine Teatro Balboa, se presentó la última publicación pero, visto lo visto, tiene la pinta de ser una que va a dejar huella, para vecinos y forasteros, porque aborda, conceptualmente pero también sobre papel, de una forma muy completa la celebración religiosa, clave para entender a Jerez y a sus jerezanos. Se trata del libro 'Arte en imágenes', de Genaro González Carballo y Francisco Jesús Pérez Rodríguez.

La Semana Santa de Jerez de los Caballeros es fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Esto puede dar una idea de lo que es y significa para este municipio del suroeste extremeño de 9.112 habitantes con ocho cofradías penitenciales y de gloria. Ayer, en un auditorio casi lleno de asistentes expectantes, los dos autores diseccionaron su publicación.

Como ya contó HOY, es consecuencia de una selección previa de 70.000 fotos para confeccionar un libro de algo más de 300, fruto de tres años, fundamentalmente, de búsqueda de instantáneas. Se trata de un libro de autor, fotográfico y documental «sobre nuestra más importante celebración, la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Han sido cientos de horas de trabajo, no solo fotografiando, sino escribiendo, documentando, diseñando y maquetando», coincidían en señalar Genaro González, de 62 años, y Francisco Jesús Pérez, de 37 a este diario.

La editorial extremeña Editamás, de Badajoz, es la responsable de la edición de 'Arte en imágenes', que sale a la venta por 39,50 euros. Los primeros se empezaron a vender ayer mismo en el propio Cine Teatro. Han salido 500 ejemplares en una primera edición, que se pueden comprar en las dos librerías de Jerez y a través de la web de la editorial pacense. «Nos sentimos muy arropados y eso hace que, acabado el proyecto, empecemos a pensar en otros más grandes que vendrán», ha escrito Francisco Jesús en sus redes sociales.

Ampliar Público comprando el libro antes de su presentación. HOY

En el acto de presentación del libro, los autores agradecieron la colaboración de todas las personas que les han acompañado en el proceso de creación de esta obra, con prólogo e introducción de José Márquez Franco y Cristina Carrasco Sanabria, con diseño en su portada y contraportada de Juan Pablo Rebolledo Toro y con un gran trabajo de edición por parte de Editamás. De manera especial reseñaron el apoyo de todas las cofradías jerezanas, básicas para su creación.

La concejala de Semana Santa, Estela Guzmán, valoró «el magnífico trabajo y sensibilidad» de los autores y su contribución a la proyección de esta celebración. Mientras, el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Martínez, alabó la calidad del libro que representa además un homenaje a todos los cofrades y en general al enorme patrimonio humano de la Semana Mayor jerezana. Por último Juan Pablo Rebolledo incidió en la calidad del trabajo fotográfico, «su profundidad y significado».

La presentación del libro contó en su apertura con el gran músico jerezano, David Carrasco Barrena, director de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, quien interpretó la obra 'Hosanna in Excelsis' del compositor Óscar Navarro, y fue conducido por la periodista Paula Díaz Cordobés, de Radio Televisión Jerez (RTVJerez) y excorresponsal del diario HOY. También pudo contemplarse la proyección de un vídeo realizado por Ricardo Maldonado Bernal, de RTVJerez, con una selección de algunas de las imágenes que recoge.