El gobierno en funciones de Villafranca dice que los documentos arrojados a la basura carecen de valor Rueda de prensa del equipo de Gobierno en funciones, esta mañana en el Ayuntamiento:: HOY Los socialistas consideran normal la limpieza que están llevando a cabo en los despachos del Ayuntamiento ANTONIO ORTIZ | VILLAFRANCA Lunes, 3 junio 2019, 15:26

«Este Gobierno, estos concejales y por supuesto el alcalde no han tirado nada que tengan que ocultar ni que comprometan a nadie. Tenemos la cabeza muy alta y la gestión muy limpia. Otros no pueden decir lo mismo, y todavía no han entrado». Con estas palabras respondía el portavoz del equipo de gobierno municipal, Joaquín Rodríguez Soler, ante la denuncia presentada por Ciudadanos tras conocerse que se habían arrojado documentos municipales a seis contenedores de basura, que posteriormente fueron precintados por la Guardia Civil tras la denuncia presentada por la formación naranja.

El equipo de Gobierno en funciones ha convocado esta mañana una rueda de prensa en el Ayuntamiento para salir al paso de la información publicada por este diario el fin de semana. Los miembros del equipo de gobierno han querido mostrar su «asombro por el revuelo que se ha montado en Villafranca y de paso desmentir categóricamente que se hayan tirado documentos de valor a los contenedores de basura».

El portavoz municipal ha explicado que es una práctica común la destrucción de documentos al final de una legislatura. Joaquín Rodríguez asegura que es lo que ha ocurrido ahora, una «limpieza de forma normal, abierta y sin ninguna intención como parece querer insinuar el grupo de Ciudadanos. Si bien, en esta ocasión, al preverse un cambio de gobierno esta limpieza ha sido más amplia para dejar las estanterías limpias de documentos sin ningún valor. El PSOE ha perdido su mayoría absoluta tras 36 años al frente del ayuntamiento villafranqués, gobernado primero por José Espinosa Bote primero y después Ramón Ropero los últimos 16 años.

Rodríguez asegura que ha habido una total transparencia en esta acción, al recogerse en horario de mañana cuando han comenzado la jornada laboral los encargados de los contenedores, que lo único que habrían hecho es verter documentos repartidos por seis contenedores por distintos puntos de la localidad. «No sé el revuelo este a qué es debido, es más la intencionalidad política y hacer daño que otra cosa», ha señalado.

«Tenemos que tener la cabeza muy alta y decir que todo lo que hemos hecho se ha hecho con total normalidad y transparencia, sin ocultar ningún dato ni perjudicar al pueblo de Villafranca ni a la corporación entrante». El portavoz municipal ha remarcado que seguirán haciendo limpieza en los despachos «porque todo lo que se está haciendo es tirar documentos sin ninguna validez y, si, por error, alguno lo fuera, no tendría inconveniente este equipo de Gobierno municipal en responder ante quien le demandase y dando las explicaciones oportunas».