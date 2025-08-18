Gastromúsica alcanza su mayoría de edad el viernes 29 en Villafranca de los Barros

Redacción Lunes, 18 de agosto 2025, 14:48 Comenta Compartir

La gastronomía extremeña y la música volverán a protagonizar una nueva edición de Gastromúsica, que se celebrará el próximo viernes, 29 de agosto, en la plaza del Corazón de María de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Se trata de la décimoctava edición de un certamen que pretende promocionar los productos y establecimientos de restauración de la provincia, a la vez de ofrecer a los asistentes una atractiva velada amenizada con música a cargo de artistas regionales.

El evento se ha convertido en un «referente en la promoción de la calidad de nuestros productos y el buen trabajo de los profesionales de la hostelería de la provincia», como ha destacado la diputada provincial, Paqui Silva.

En este sentido, el concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Javier Pardo, ha remarcado que se trata de «un evento culinario único» y uno «de los más esperados por los vecinos de Villafranca y su comarca», gracias a la calidad de los platos que degustan los asistentes y su emplazamiento.

Y es que, por segundo año consecutivo, Gastromúsica tendrá lugar en la plaza Corazón de María, un cambio de ubicación que, en su opinión, ayudó a «relanzar» el evento al llevarlo al centro neurálgico de la localidad, un lugar con mayor visibilidad y de gran belleza monumental.

En dicha cita, 320 comensales degustarán un menú compuesto por dos entrantes, dos platos de carne, dos de pescado y dos postres. Cada una de las especialidades es elaborada por uno de los ocho establecimientos participantes, siendo la mitad de ellos de Villafranca de los Barros y el resto de localidades de la provincia.

Durante la cena se desarrollarán actuaciones musicales.