Gancedo, el pintor al que se le olvidó cómo pintar

Es un deleite acudir a la casa de la familia Gancedo Gordillo en la calle Doctor Fernández Santana de Los Santos, donde huele a pintura de paleta de artista y rodean obras de arte por todos lados. Las del maestro José Luis Gancedo y las del tío Luis Gordillo, entre la que destaca su genial alacena. Pepe está ágil y sube la empinada escalera hasta su estudio en la parte alta de la casa, el mismo que utilizara el tío Luis, pero con mejor luz. Está acabando un cuadro de una nieta que tuvo que dejar hace algo más de un año porque dice que se le olvidó pintar.

«A raíz de que mi mujer se cayó y rompió la cadera, me quedé como dormido; me vino un vacío de arte. No me acordaba como se mezclaban las pinturas, cómo se hacían las cosas delante de un cuadro. No sabía pintar después de tantos años dedicado a la pasión de mi vida; gracias a Dios ya he vuelto a ser yo mismo y consigo plasmar lo que siento ante un cuadro, Y aquí estoy terminando este retrato de mi nieta», cuenta el pintor que acaba de ser distinguido por el Ayuntamiento de Los Santos con uno de los premios Excelentes 2022.

«Es lo más bonito, que se aprecie en una persona la excelencia; por ello me siendo muy feliz a mis 88 años siempre pintando y tratando de buscar en la pintura lo mejor de mí mismo», agrega sonriente Pepe Ganccedo que toma un pincel y, con precisión de cirujano, aplica un color en el cuadro de su nieta.

Los padres de Gancedo querían que fuera abogado y ahora confiesa, que hubiera sido un desastre: «Abogado yo…cuando lo que me apasiona es esto, pintar».

Aprendió viendo pintar a Luis Gordillo, tío de su mujer Carmen con la que vive en Los Santos desde los años ochenta en que se trasladó desde Madrid. Ahora está con ellos una de sus hijas, Eva.

«Me vine buscando el encanto de los pueblos y vaya si lo he encontrado…los paisajes únicos, las luces, las personas… Porque yo pinto todo aquello que me rodea y, entre todo ello y más importante, al ser humano; por eso tengo tantos retratos, un estilo sumamente difícil para un pintor», relata.

Solo en un par de exposiciones, una de ellas casi antológica del pintor, se ha podido ver la obra de Gancedo en Los Santos de Maimona. La última en 2014.

«Pepe no es amigo de las exposiciones, -señala su mujer-, y por ello no las ha hecho. Porque obra, siempre ha tenido debido a los múltiples encargos a lo largo de su vida…sus cuadros están repartidos por medio mundo».

A sus 88 años, Gancedo se considera un pintor libre que no sabe enseñar «porque eso de enseñar a otros lo considero una tarea muy complicada», dice sonriente.

El pintor enseña las estancias donde cuelgan cuadros de distintas épocas. «Solo pretendo que se me recuerde como un señor que pinta», dice señalando un autorretrato, de los tres o cuatro que tiene en su estudio.

Sobre su mejor obra y donde está, responde humilde: «Los pintores siempre sacamos algún defecto a cada una de nuestras creaciones; es muy difícil valorar por uno mismo».

Dijo de él el abogado, pintor y escritor Fernández Fuster que «cuando al pincel de Gancedo le ayuda la inspiración, logra esa atmósfera donde sentir la emoción, para gozar ante la pintura de creación». Pues así es Pepe Gancedo. La excelencia en la pintura.

Y en la conversación con un artista tan maduro como Gancedo, que tan bien ha sabido captar los paisajes, las miradas de las gentes, la luz de sus impecables bodegones, las transparencias, los jarrones con flores que tanto le apasionan, surgen nombres de pintores y se refiere a Sorolla como el gran maestro de la luz. «Imposible de igualar», señala mirando al cielo. Y hace referencia a la larga lista de pintores y escultores de Los Santos, pueblo conocido como 'cuna de artistas'.

«Y es que no es normal - añade- que en un pueblo hayan salido tanto artistas, tantos buenísimos pintores y escultores como los hermanos Tinoco, Morato, Ramón Fernández, El Chancleto…por citar a quienes ya no están con nosotros». Es cierto que ahora el pintor más veterano en Los Santos es él, José Luis Gancedo, que sigue inspirándose en el corral de su casa para captar las luces y las sombras de sus olivos o de los granados que lo salpican. Siempre buscando la luz.

