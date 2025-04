Eran las 9.30 de la mañana de este sábado y Angelines Rasero ya aguardaba en los asientos de la casa de cultura de Don ... Benito. Ni siquiera las urnas estaban todavía dispuestas para recibir los primeros votos de un referéndum histórico, el de la futura unión de Don Benito y Villanueva de la Serena.

«Tenía ya muchas ganas, había que hacerlo y cuanto antes mejor», expresaba poco después de depositar su voto, en este caso, a favor de la fusión. Y es que, aunque no nació en Don Benito, se considera una dombenitense de adopción. «Lo que quiero es el bien. Si pensara egoístamente, podría decir 'Bueno, yo tengo ya mi casa, mi pensión y mis hijas sus trabajos…', pero no. Hay que pensar en las nuevas generaciones para que no tengan que salir de Extremadura, que los que estudien se queden aquí a aplicar sus conocimientos y para mí es un sí», argumenta sobre su voto favorable.

«Aunque tengo ya mi futuro resuelto, quiero que las generaciones venideras también lo tengan», concluye.

En total, 729 personas han ejercido su derecho a voto este sábado: 422 personas en Don Benito y 307 en Villanueva de la Serena.

El segundo en depositar la papeleta ha sido Francisco García que, en su caso, prefiere no revelar qué papeleta ha elegido: «Era importante venir hoy porque esto nos lo teníamos que quitar del medio cuanto antes».

Paula, Sara e Irene han estado también entre las más madrugadoras. Las tres hermanas están viviendo fuera por motivo de trabajo y estudios por lo que han aprovechado este primer día de voto anticipado. «Se nos hacía un poco complicado poder venir el día 20 de febrero y queríamos votar sí o sí porque nos parece muy importante para nuestra generación y para el futuro, creemos que traerá oportunidades de trabajo, pero también a nivel cultural y muchos más recursos a la región», explicaba Irene, que se encuentra realizando el MIR, dejando ver que su papeleta era la del sí.

Para Paula, de 18 años, era además su primera votación. «Fue una sorpresa, porque yo pensaba que la primera vez sería en las municipales», dice.

Estos primeros compases de la votación dejaron también algunas caras conocidas de la política municipal como la de Manuel Torija, concejal del Ayuntamiento dombenitense en legislaturas anteriores. «Era un intento que ya se había producido en ocasiones anteriores, un poco en plan folclórico, y esta vez parece que va con bastante buena intención y en el buen camino», manifestaba a las puertas de la casa de cultura.

Para Torija se trata de un primer paso en un camino todavía largo. «Ahora hay que gestionarlo bien para conseguir el objetivo porque desde luego no está hecho, es sólo un primer paso y a partir de ahora la ciudadanía se tiene que implicar porque esto ha sido una decisión política en la que por primera vez participamos votando», aseveraba el ex concejal, «pero este proyecto o se saca entre todos o no sale«.

El profesor dombenitense Juan Luis Luna Seoane, que fuera también candidato de Ciudadanos a la alcaldía de esta localidad en 2015, también acudía en este primer día de votación a depositar su papeleta en sentido favorable. «Para una consulta de este tipo no hay ninguna razón para votar que no», afirmaba.

Papeleta del NO

Pero no todos los votos tuvieron signo positivo. Santiago Merino, ex presidente del Partido Popular de Don Benito con el que fue concejal, optó por la papeleta del no en este voto anticipado ya que el día 20 no estarán en la localidad. «Estaremos fuera y no queríamos dejar de expresar nuestra opinión», ha explicado.

Sobre su voto en contra de la unión, Merino estima que la consulta es precipitada. «Puedo decir públicamente que he votado que no. El problema es que en unas elecciones tú votas a un partido político y en la siguiente puedes cambiar, pero si ahora votas la unión y va mal, no puedes dar marcha atrás. Hay que hacerlo con más pausa», argumenta sobre su decisión.

En Villanueva de la Serena esos primeros votantes han depositado sus papeletas en las urnas habilitadas para ello en el espacio Rufino Mendoza, en la plaza de España.

Entre los primeros votantes villanovenses estaban algunos estudiantes que han venido a pasar el fin de semana, vecinos que no estarán el día 20 en una jornada marcada por la variedad generacional de los votantes.

Desde este sábado ya se puede votar. Hasta el 20 de febrero el voto anticipado de los vecinos de ambas localidades quedará custodiado en una caja fuerte. Estrella Domeque

Chelo y Pablo lo han descrito como un día emocionante y así lo han transmitido también a sus hijos, «una sensación que han transmitido a sus hijos como una importante oportunidad para nuestros hijos y nietos y para el futuro de los que vendrán».

También había en Villanueva algunos votantes primerizos como una joven de Entrerríos que ha acudido acompañada por sus abuelos «orgullosos de poder acompañarla en este momento».

Desde la presidencia de la mesa ubicada en Villanueva las sensaciones en general son positivas y esperan que, al menos, un diez por ciento de los llamados a las urnas ejerzan su voto antes del día 20 de febrero. Entre ambas ciudades, son algo más de 54.100 ciudadanos los llamados al voto en esta consulta popular en la que el objetivo para seguir adelante se sitúa por encima del 66% pese a que el resultado no será vinculante.

El horario es el mismo en ambos municipios hasta el 10 de febrero: De lunes a viernes, de 10 a 13 horas; los sábados de 10 a 20 horas; y los domingos, de 10 a 14 horas.

Vídeo.

Los ciudadanos de las entidades locales menores también pueden ejercer su derecho al voto de forma anticipada en los dos puntos de votación de ambos municipios.

«Cuando acabe la jornada electoral, las urnas se van a precintar y se van a firmar por todos los miembros de la mesa para comprobar que al día siguiente permanece todo como en la jornada anterior», explica el presidente de la mesa electoral dombenitense, Luis Ángel Martín, que añade que las urnas quedarán custodiadas en la caja fuerte ubicada en la secretaría del Ayuntamiento.

A las 13 horas de este sábado habían votado en la localidad de Don Benito alrededor de 170 personas.