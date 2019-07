Carlos Rivera: «Tengo muchas ganas de cantar en este lugar mágico» El cantante llega a Medellín con su gira Guerra. :: B.doral El artista mexicano actúa esta noche en el Teatro Romano de Medellín, en su primera vez en la región Carlos Rivera Cantante ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Sábado, 27 julio 2019, 09:24

El Teatro Romano de Medellín vibrará esta noche con el ritmo de Carlos Rivera. El cantante mexicano, de 33 años, llega a Extremadura con su gira Guerra. Y eso es precisamente lo que promete: una guerra adaptada hoy a la intimidad de un escenario lleno de historia. La suya es la de un artista hecho a sí mismo, pero que siempre tendrá en Simba parte de su esencia. Con el protagonista de 'El Rey León' llegó a España para el musical, ahora también pone voz al personaje en la versión latina del 'remake'. Hace dos años, con el cine animado lograba emocionar también en 'Recuérdame', tema central de Coco. Si bien, en todo este tiempo no sólo ha trabajado la ficción, también su propia carrera.

- ¿Qué ha cambiado en estos años?

- Ha pasado mucho, pero también es mucho lo aprendido. He tratado de crecer en todos los sentidos y siempre será especial cuando lo que se canta es tu música. Hace seis años que dejé el musical en España, ahora llegó la película. Parece que Simba se niega a abandonarme.

- ¿Es la primera vez en Extremadura?

- Sí y, de hecho, estoy muy contento porque era una de las regiones que aún me hacía falta visitar. Es una emoción poder cantarle al público extremeño ya que muchos de mis fans me han seguido por otras partes de España y siempre me decían que ojalá algún día fuera a Extremadura. Ya ha llegado por fin ese día. Tengo muchas ganas de cantar en ese lugar tan mágico.

- ¿Qué significa para usted cantar en el Teatro Romano de Medellín?

- Es especial. Creo mucho en la energía y seguro que allí debe haber algo guardado muy bonito que tengo ganas de disfrutar. Tengo muchas ganas de llevar ahí mi música y lo que yo hago. También de dejar allí una parte de mi energía para los siguientes.

- ¿Conoce la región?

- No, realmente no la conozco. Cuando vi dónde íbamos a cantar y las fotografías me pareció un lugar maravilloso. Es muy bonito saber que vas a un espacio milenario y con tanta historia para hacer llegar tu música. Ojalá tenga tiempo de hacer turismo.

- Hablamos de lo que va a encontrar pero, ¿qué encontrará el público?

- Es un concierto también especial. No será el típico concierto donde el artista canta canciones. Yo soy un artista que soy cantante y compositor, pero también he hecho teatro musical y me gusta aportar todo lo aprendido al espectáculo más allá de lo que es un simple concierto. Además de mis músicos vienen mis bailarines, que también son cantantes y acróbatas. Lo que hacemos es un espectáculo que tiene algunos elementos de la guerra, de ahí el nombre de la gira, pero que se lleva hacia una explicación de la guerra de la vida que todos luchamos.

- ¿Cómo es el espectáculo?

- Esta es la segunda etapa de la gira por España y es como una obra de teatro. Es un tren de emociones y esperamos poder repetir todo lo que hemos logrado generar en otros sitios.

- Todo ello adaptado al teatro romano, ¿no?

- Sí, porque es diferente y tenemos ganas de ver cómo sucede todo en ese espacio.

- Al público extremeño aún no lo conoce, ¿cómo es el español?

- Llevo ocho años en España, desde que llegué a hacer el primer musical de 'El Rey León' y conozco mucho al público. En los dos primeros años como Simba me vio un millón de personas y después de eso vino la ilusión de quedarme con mis canciones. Estar aquí es como estar en casa. Es mi segundo hogar y hay una conexión especial cuando canto aquí. Hemos llenado sitios bastante grandes, con grandes actuaciones en el Wizink Center de Madrid o en Sevilla, también en México. Eso es algo maravilloso que te hace sentirte querido y también respetado.

- Este teatro es más pequeño que todos esos sitios, pero eso lo hace más especial y cercano.

- Sí, me gusta mucho esto. En México tenemos unos sitios parecidos llamados palenques donde la gente está mucho más cerca. Quiero pensar que es algo parecido y disfrutarlo porque me gusta mucho la cercanía con la gente y esa intimidad. Muchos irán al concierto y les pasará que conocerán más canciones de las que creían. Me suele pasar. Va a pasar algo especial en el teatro, ocurre una magia con el público que va a mis conciertos y sé que aquí se va a repetir.