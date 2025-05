Gallego: «Me expulsan por ser amiga personal de Quintana y por defender la fusión»

Estrella Domeque Miércoles, 10 de enero 2024, 07:47 Comenta Compartir

La escritora dombenitense Mercedes Gallego ha acusado al Ayuntamiento de censura tras prescindir de ella para el taller literario que venía realizando desde el año 2022. Lo ha hecho a través de un escrito en sus redes sociales que ha tenido respuesta por parte del Consistorio, que niega las acusaciones de Gallego. «Se trata, simplemente, de una revancha por parte del equipo de Gobierno de nuestra ciudad, de esa gente que muchos votasteis sin suponer, quizá, lo que implicaba», dice la escritora en las primeras líneas de su texto, en el que sostiene que había personas en la lista de espera para participar en el taller y que no ha recibido quejas contra su trabajo en este tiempo.

Desgrana que desde el verano de 2022 han sido cuatro los talleres desarrollados; del último se llegó a publicar un libro con los trabajos de los participantes. «Pero se me comunicó que no seguirían los talleres de escritura porque soy persona 'non grata' para este Ayuntamiento», prosigue, señalando en ese punto su participación en manifestaciones a favor de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. «Lo seguiré haciendo, pese a quien pese», asevera.

Asimismo, dice haber recibido el deseo de la alcaldesa de continuar con el taller de escritura, «pero parece que sus deseos son mudables, como sus intereses políticos».

Francisco Javier Sánchez: «En ningún momento se ha tenido intención de vetar a Mercedes Gallego»

Asegura que no ha recibido remuneración y niega que abandone el taller por decisión propia. «Me expulsan por ser amiga personal de José Luis Quintana y por defender la fusión de nuestros pueblos», concluye.

Desde Cultura lo niegan

La respuesta del Ayuntamiento llegó unas horas después a través de un escrito del concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez, que asevera que «no se veta a nadie y en ningún momento se ha tenido intención de vetar a Mercedes Gallego en las actividades culturales de la ciudad».

En ese sentido, Sánchez argumenta que en el último semestre de 2023 el taller de escritura volvió a correr a cargo de la escritora, al igual que en las últimas tres ediciones de la actividad. «Esta última fue ya en el mandato del actual equipo de Gobierno», dice el edil, que sostiene que el objetivo de esta decisión es ofrecer la participación a otros profesionales. Así, asegura que en las próximas ediciones se contará para el taller con escritoras de reconocido prestigio a nivel local y regional, «como en cualquier otra actividad remunerada que organiza el Ayuntamiento, para darles las mismas oportunidades con las que ha venido contando ella hasta la fecha».

Por último, el edil insiste en negar el supuesto veto a Mercedes Gallego, «ni como profesional ni como escritora», y alude a su invitación por parte de la Concejalía para continuar como miembro de jurado en alguno de los certámenes que organiza el Ayuntamiento, que ha sido declinada por su parte.