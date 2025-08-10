La Gala Esperanza de Don Benito será este año a favor de ELA Extremadura La cita solidaria será el 27 de septiembre y la recaudación se destinará a esta entidad que ayuda a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica

El parque de Las Albercas acogerá el próximo 27 de septiembre la segunda edición de la Gala Esperanza. Se trata de un evento solidario organizado por la Hermandad del Perdón, con la colaboración del Ayuntamiento, cuya recaudación irá destinada a la asociación ELA Extremadura, que trabaja cada día para mejorar la vida de los pacientes afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias.

Tras el éxito de la primera edición de esta gala solidaria, que logró recaudar 3.800 euros para la lucha contra el cáncer infantil, este año el foco se centra en la ELA, una dolencia que, por ahora, no tiene cura ni tratamiento y cuyos enfermos, según las estimaciones, tienen una esperanza de vida entre 3 y 5 años.

Desde el Ayuntamiento, Violeta Casado, concejala de Políticas Sociales, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para participar y apoyar esta causa. «Hay que ser muy conscientes de lo que significa esta enfermedad para los pacientes y sus familias; Es muy dura, pero no hay mejor causa que la de darles apoyo y esperanza», expresaba en la presentación de esta cita solitaria.

Venta de entradas

Así, la recaudación se destinará a programas de atención de ELA Extremadura, con servicios que no están cubiertos actualmente por el sistema público. «Es una enfermedad muy cruel y los pacientes necesitan muchísima ayuda», destacó Elena Ruano, hija de un paciente afectado y una de las asociadas, que añade que gracias a galas como esta, la asociación «puede seguir luchando con fisioterapia, logopedia, apoyo mutuo y materiales adaptados».

La gala contará con actuaciones para todos los públicos con Emily Magic, El mundo de Juba y José Campoy. «Queremos que sea un rato distendido, en el que todos podamos olvidarnos por un momento de nuestros problemas y ayudar a quienes más lo necesitan», concluye Juanba Gómez, hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Perdón.

Las entradas ya están a la venta con con precios de 10 a 15 euros. Pueden adquirirse de forma física en las tiendas Pavo de Don Benito y Villanueva. Además, quienes no puedan asistir pero deseen contribuir pueden hacerlo mediante la Fila 0.