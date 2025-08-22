La Fundación Mapfre impulsa mejoras en el teatro Las Vegas de Villanueva La entidad financia al 50% una plataforma elevadora para personas con movilidad reducida con un coste total de 10.700 euros

Desde este miércoles 20 de agosto, el cine teatro Las Vegas cuenta con una plataforma elevadora para personas con movilidad reducida. Se trata de un elevador 'salvaescaleras' que permitirá garantizar la accesibilidad de toda la ciudadanía.

Según explican desde el Consistorio villanovense, con esta actuación se avanza en la mejora de los espacios culturales y escénicos del municipio, «al tiempo que se cumple con el compromiso del equipo de Gobierno en materia de inclusión e igualdad de oportunidades».

Cabe destacar que esta iniciativa ha contado con la colaboración de Fundación Mapfre, presente en proyectos que promueven la igualdad y la inclusión en la ciudad. Esta entidad ha aportado el 50% de la inversión. En concreto, se ha destinado un total de 10.780 euros, impuestos incluidos. El contrato menor fue adjudicado a la empresa Regalift Sur, tal y como recoge la Plataforma de Contratación.

La historia de estas instalaciones se remonta a 1961, año en el que se autorizó a Jaime de la Cámara Arbos para convertir su cine de verano en una sala de cinematógrafos. Se creó así este edificio que sirvió como cine hasta el año 1999. En ese momento, con María del Carmen Serradilla como alcaldesa, pasó a ser propiedad del Ayuntamiento, cuando fue restaurado.

Actualmente, sin salas comerciales de cine en la localidad, ofrece proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, conciertos y otras actividades municipales.

Sustitución de 520 butacas

No es la única mejora ejecutada recientemente en estas instalaciones culturales. Así, también se han iniciado los trabajos de sustitución de las butacas del auditorio. Se van a sustituir 520 butacas «que convertirán este espacio en un entorno más moderno y cómodo para todos aquellos ciudadanos que quieran disfrutar de la oferta cultural que ofrece».

En este caso, la reparación, incluido el desmontaje, tratamiento, tapizado y reinstalación suponen una inversión de 17.802 euros, IVA incluido.