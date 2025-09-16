La Función Solemne y el Festival Ecuestre centran el día grande de las fiestas de Fuente del Maestre

Redacción Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El domingo se celebró a lo grande el día del patrón, el Santísimo Cristo de las Misericordias, con variadas actividades. Por la mañana, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria se llenó de fieles para asistir a la Función Solemne, presidida por el vicario episcopal de zona, José Ignacio Pérez García, y concelebrada por los sacerdotes locales, los presbíteros hijos del pueblo, y el diácono de la archidiócesis. También acudieron las autoridades locales y la pregonera de las fiestas, y fue cantada por la Asociación Cultural Fontanesa.

A mediodía, hubo una degustación de la tradicional paella valenciana, en la que se entregaron unas 1.000 raciones, y que inauguró el alcalde, Juan Antonio Barrios, junto a los concejales Isa Chaves y David Zambrano. Seguidamente, en la plaza de España, comenzó la gran actuación de Aurelio Gallardo, que puso a bailar a todos los presentes con sus inigualables versiones.

Ya por la tarde, en la pista de equitación, la asociación ecuestre La Fuente, en colaboración con el Ayuntamiento, organizó la cuarta edición del Festival Benéfico Ecuestre.