Fuente del Maestre reconoce los mejores expedientes de 2024

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:16

REDACCIÓN. Ya se conocen los alumnos que han obtenido los mejores expedientes académicos en el curso 2023/2024. Paola Cuéllar Zambrano y Aitana Zambrano López se alzaron con el premio a las mejores notas en bachillerato; mientras que José Manuel Casado Zambrano y Juan José Suárez Baños lo recibieron en FP.

