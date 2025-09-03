Fuente del Maestre reconoce los mejores expedientes de 2024
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:16
REDACCIÓN. Ya se conocen los alumnos que han obtenido los mejores expedientes académicos en el curso 2023/2024. Paola Cuéllar Zambrano y Aitana Zambrano López se alzaron con el premio a las mejores notas en bachillerato; mientras que José Manuel Casado Zambrano y Juan José Suárez Baños lo recibieron en FP.
