Fuente del Maestre, entre los cinco finalistas a ser iluminado por Ferrero Rocher: así puedes seguir votando

Solo quedan días para conseguir que este pueblo extremeño se convierta en el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Irene Toribio

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:18

Fuente del Maestre está a solo un paso de convertirse en el auténtico bombón dorado más famoso de la Navidad. Este municipio pacense ha logrado estar entre los cinco pueblos finalistas para brillar junto a Ferrero Rocher este diciembre. Junto a Cudillero, A Guarda, Bullas y Tejeda, Fuente del Maestre sueña con conseguir ese 'toque de oro' que solo Ferrero puede otorgarle.

Para votar por nuestro pueblo extremeño solo tienes que entrar en la página web oficial de Ferrero Rocher y hacer click en 'Brilla como nunca estas navidades'. Ahí encontrarás el enlace directo a la votación para conseguir que nuestro pueblo extremeño se convierta en el ganador y sea iluminado por Ferrero Rocher.

Ferrero Rocher ilumina la Navidad

La marca lanzó esta iniciativa con el objetivo de compartir su icónico brillo y el espíritu navideño por todo el territorio nacional. Por primera vez, en esta edición, se daba un paso histórico: se ha seleccionado un pueblo representante de cada comunidad autónoma, sumando un total de 17 municipios que llevarán la ilusión y el espíritu navideño a cada región del país.

A lo largo de sus ediciones, 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio participante. Este efecto trasciende el orgullo local, convirtiéndose también en un motor tangible para el turismo y la visibilidad de cada región.

En estas doce ediciones, Ferrero Rocher ha iluminado más de 10 pueblos, recorriendo miles de kilómetros de luz y generando momentos de ilusión compartida. Ahora, con un representante por cada comunidad autónoma, los 17 pueblos seleccionados se han convertido en embajadores de su región, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos. Y nuestro representante, Fuente del Maestre, ha conseguido llegar hasta el final.

