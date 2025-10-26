Fregenal no alquilará los espacios históricos a sus vecinos para evitar daños El conventual de San Francisco, la Iglesia de los Jesuitas y la Plaza de Toros ya no podrán usarse para eventos por culpa de algunos usuarios que han hecho «barbaridades», explica la alcaldesa en un bando

J. López-Lago Domingo, 26 de octubre 2025, 09:35

Fregenal de la Sierra (Badajoz, 4.800 habitantes) tiene un rico patrimonio, de hecho fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991. Y hace dos años el gobierno local quiso compartir con sus vecinos algunos de sus espacios para no sentir que se desperdiciaban lugares preciosos y emblemáticos de la localidad. Por eso en 2023 el Ayuntamiento redactó una ordenanza para empezar a alquilar para eventos particulares el Conventual de San Francisco, la iglesia de los Jesuitas y la Plaza de Toros. Pero el trato que han dado a estos lugares algunos vecinos ha obligado a dar marcha atrás.

«Aunque cobramos mil euros de fianza, a veces ha sido insuficiente», señala la alcaldesa, Tina Rodríguez, que prefiere no entrar en detalle sobre los desperfectos que ha observado.

El convento de San Francisco fue fundado en el año 1563 y desde el año 1995 se ha realizado en él un proceso restauración tras su degradación, siendo reinaugurado en 2011. La iglesia de los Jesuitas o de San Ildefonso que se remonta al siglo XVII, tiene esplendor barroco y fue restaurada por última vez en 2021. Ha funcionado como carpintería, establo, cochera y muy poco tiempo como iglesia. Lo que no va a seguir haciendo es de sala de fiestas. En cuanto a la Plaza de Toros, es una de las más singulares de Extremadura, ya que se ubica en el patio del castillo de Los Templarios en pleno centro del pueblo.

Actos al ferial, la caseta municipal y el mercado

Rodríguez recalca que muchos usuarios se han comportado en estos lugares tan emblemáticos con un civismo ejemplar, pero otros no han respetado estos espacios, de ahí el bando publicado por Alcaldía esta semana: «Siendo cada vez más conscientes de que la protección del patrimonio corresponde no solo al Ayuntamiento y a este equipo de gobierno, y constatando que quienes arriendan llevan a cabo verdaderas barbaridades que menoscaban nuestros edificios y su valor patrimonial, hemos decidido mantener la ordenanza en vigor solo para celebrar en estos espacios bodas civiles y seguir arrendando las naves del recinto ferial, el mercado de abastos y la caseta municipal para otros usos. No nos hubiera gustado tener que llegar a tomar esta decisión», reza el escrito.

En un principio, hace dos años, la regidora observó que en su pueblo había pocos sitios para celebrar eventos y que, teniendo en Fregenal un patrimonio tan rico, tenían que desplazarse a otras localidades para sus celebraciones. Según dice, «había familias que gastaban hasta 4.500 euros en alquilar un espacio y el Ayuntamiento empezó a ofrecer lugares que estaban vacíos por entre 500 y 800 euros (más 1.000 de fianza), lo cual tampoco es mucho beneficio para las arcas municipales, pero así podíamos aprovechar nuestro pueblo, que tiene lugares preciosos y en los que se han gastado millones de euros en su rehabilitación. Lo que ha pasado es que en estos dos años ha habido mucha gente respetuosa y otros no tanto».

Iglesia de los jesuitas. J. I. M.

Algunos eventos que ya estaban reservados para 2026 se llevarán a cabo, pero a partir de ahora solo se celebrará el acto de la boda civil. Los convites y cátering con su fiesta posterior tendrán que organizarse en otro lugar. El bando con estas novedades lo ha publicado esta semana porque es la época en la que la gente empieza a reservar para las comuniones de primavera. «Yo creo que la gente lo ha entendido», dice Rodríguez a este diario, quien añade que ya ha habido dos familias que han reservado en el recinto ferial y la caseta municipal para dos comuniones el año que viene.