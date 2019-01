Francisco Murillo Tovar pregonará la Semana Santa de Los Santos

El pregonero de la Semana Santa 2019 será Francisco Murillo Tovar . La Coordinadora de Cofradías de Semana Santa habría tomado la decisión en su última reunión y trasladado su petición a Francisco Murillo, quien ha aceptado el reto de pregonar, en la Casa de la Cultura, la Semana Santa del 2019. Aún no se ha anunciado la fecha del pregón

«Para mí es un honor transmitir mis credos y vivencia sobre el momento más trascendental que ha vivido la humanidad en toda su historia: el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Nuestro Señor. Espero no defraudar a la Coordinadora y menos a mis hermandades del Nazareno y La Estrella. Ya he pedido a la Santísima Virgen en las advocaciones de la Esperanza y la Estrella que me iluminen para salir lo más decorosamente posible de este trance», dice Murillo.

Como ya es tradicional, la Coordinadora de Cofradías anunciará oficialmente , una vez pasados los carnavales, dicho nombramiento junto a la presentación del cartel de la Semana Santa y los actos que tendrán lugar durante la Cuaresma.