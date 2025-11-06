Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo» Un árbol cayó sobre una persona en Hervás, que tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

El paso del frente frío dejó incidencias por toda la geografía extremeña durante el miércoles. La más llamativa fue un pequeño tornado que provocó alrededor de las 15.00 horas la caída de varios árboles a las vías públicas y el derribo del vallado de un centro educativo en la localidad pacense de La Zarza.

El alcalce de la localidad pacense, Francisco Farrona, señala que «ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo, numerosas viviendas que han perdido sus tejados, se han visto afectados numerosos vehículos, han salido placas, solares, techumbres, tejas», explica el primer edil.

Un vecino de La Zarza señalaba que el incidente se produjo «sobre las tres o así, que ha venido una racha de aire, primero ha sido una lluvia y ha sido como un tornado», según recoge Europa Press. Otra vecina añadía que «la casa de mi hermana ha sido una pena, se le ha volado el tejado y a muchas casas, porque ahora vengo de dar una vuelta y es de pena», lamentaba.

Un herido en Hervás

Las incidencias más destacadas se han producido en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Hervás, donde los equipos municipales, los bomberos y los servicios de mantenimiento actuaron con rapidez para retirar árboles caídos y asegurar las zonas afectadas.

Cabe señalar que en Hervás, un árbol cayó sobre una persona, que fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Virgen del Puerto.

No obstante, la normalidad se ha ido recuperando a lo largo de la tarde en el conjunto de la región.

74 incidencias

El Centro 112 Extremadura activó para este miércoles los avisos y recomendaciones a todos los ayuntamientos y recursos de emergencia de las zonas afectadas, además de difundir la información a través de la web y redes sociales oficiales del 112 y de la Junta de Extremadura.

Según detalló la Junta de Extremadura, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura gestionó un total de 74 incidencias entre las 10.15 y las 18.54 horas, la mayoría relacionadas con caídas de ramas, acumulaciones de agua en la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y pequeñas inundaciones en viviendas, garajes o locales comerciales.