La fontanesa Joaquina Gómez Valcárcel cumple 100 años

La fontanesa Joaquina Gómez Valcárcel celebró el martes sus 100 años de edad, cumpleaños que ha celebrado en perfecto estado de salud, muy feliz, al estar acompañada de sus familiares y recibir la visita del alcalde de Fuente del Maestre, y muy agradecida al sentirse querida por todas las llamadas, felicitaciones y regalos que ha tenido, entre ellos, un gran ramo de 100 rosas, una por cada año.

«Me siento muy bien, con la cabeza como si tuviera 20 años, me acuerdo de todo, doy mis paseos, me levanto sola, hago mi cama..., si no fuera por los dolores en las rodillas y en los riñones, estaría perfecta», asegura sonriente.

Joaquina Gómez es madre de dos hijos, «el primero de ellos, Joaquín, se lo llevó Dios muy rápido, y el segundo, José, se ha convertido en mis pies y en mis manos, y también tengo a mi nieto Antonio, a su mujer Gema, y a mi bisnieta Helena, que son como mis hijos, y a los que estoy muy agradecida, junto a nuestro perro Rex, que es otro más de la familia», comenta emocionada.

Y es que los 100 años de vida de Joaquina G. Valcárcel no han sido fáciles, ya que ha tenido que vivir una guerra, afrontar la muerte de un hijo y la de su marido, superar un cáncer de mama e, incluso, y recientemente, la covid.