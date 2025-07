El fontanés José Luis Prieto ha sido reconocido como directivo del año

Miguel González BADAJOZ. Domingo, 20 de julio 2025, 10:20 Comenta Compartir

José Luis Prieto Gajardo, natural de Fuente del Maestre, ha sido reconocido como directivo del año por la Universidad de Alcalá, un premio enmarcado en el eslogan «A todo lo que te ha enseñado algo, siempre vuelves».

Actualmente, aunque José Luis Prieto está embarcado en otros proyectos, sigue vinculado a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, de manera voluntaria y satisfactoria, como mentor de alumnos, o trabajando en convenios de colaboración de prácticas con empresas para los propios estudiantes, quienes demuestran, como ha señalado, «que el futuro está en buenas manos».

Por todo ello, ante este reconocimiento, José Luis Prieto ha comentado que «me ha hecho mucha ilusión por venir de donde viene, es mi Universidad, mi alma mater, y me emociona especialmente porque, en mi caso, nunca he dejado de sentirme parte de esta gran familia».

Prieto estudió Telecomunicaciones en el centro superor de Educación, y aunque no ha formado parte del jurado, ha explicado que «para darte este galardón no es indispensable estudiar en la Universidad, pero sí se valora, y yo no he vuelto, es que no me he ido nunca, y eso supongo que lo habrán tenido en cuenta. Por mi parte, yo seguiré trabajando para devolverles todo lo que he recibido».

Además, José Luis Prieto, que lleva con orgullo el nombre de Fuente del Maestre allá por donde va, ha señalado que «en mi vida también tiene mucha importancia Alcalá, y por eso, me ha hecho mucha ilusión que se hayan acordado de mí».

En la actualidad, José Luis Prieto se encuentra trabajando para una multinacional tecnológica como responsable de grandes iniciativas de transformación tecnológica para España, Portugal, Francia e Italia.

Por último, el fontanés ha querido dar las gracias «a mi familia por estar siempre ahí, y por supuesto, a mis paisanos por todas las felicitaciones que me siento muy cercano a ellos».