El fontanés Alberto Arévalo se proclama campeón máster 30 del Open Extremadura

Alberto Arévalo Caleya, natural de Fuente del Maestre, se ha proclamado campeón del Open Extremadura de media maratón, en la disciplina de XC-MM de ... bicicleta de montaña, y en la categoría de Máster-30.

Este campeonato está organizado por clubes ciclistas de la región, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, y la Federación Extremeña de Ciclismo, y consiste en puntuar en la mitad de las pruebas, las cuales van sumando puntos, en circuitos en campos y caminos, de 45 kilómetros aproximadamente, y con un desnivel positivo de entre 800 y 1.200 metros.

En el caso del ciclista fontanés, Alberto Arévalo ha estado presente en 6 de esas pruebas, y ha quedado primero tras sumar un total de 730 puntos, solo 5 de ventaja sobre el segundo clasificado.

Estas pruebas se han desarrollado en Quintana de la Serena, Cabeza del Buey, Azuaga, Casas de Don Pedro, Bodonal de la Sierra, Santa Marta, y Fuenlabrada de los Montes. El primer clasificado en cada prueba sumaba 200.

Arévalo, que recibió su maillot de ganador en la última prueba celebrada el pasado domingo, comentó que el triunfo se basó en «la constancia, el esfuerzo, y en la suerte, algo fundamental en este deporte».

Además, Alberto Arévalo destacó que comenzó en esta modalidad «hace poco tiempo, con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral».