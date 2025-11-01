Finalizan las obras del espacio de ocio cubierto en Las Charcas de San Vicente de Alcántara

Pablo Cordovilla Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara da por concluidas las obras de un nuevo espacio cubierto para el ocio en el popular paraje de Las Charcas. Esta zona ya se encuentra disponible para el uso de los vecinos y visitantes.

El nuevo recinto ofrece un área de 150 metros cuadrados y está diseñado para complementar la oferta lúdica del paraje natural. Sus instalaciones incluyen cuatro merenderos, una fuente de agua potable e iluminación para el uso nocturno.

Integración paisajística

Según ha comunicado el Consistorio, uno de los objetivos principales del proyecto ha sido conseguir una perfecta integración paisajística de la edificación con el entorno natural de Las Charcas.

La inversión total de la obra ha ascendido a 98.861 euros. La financiación ha sido posible gracias a la VIII Convocatoria de proyectos no productivos de la línea de ayudas LEADER, gestionadas por el Ayuntamiento a través de la Asociación para el Desarrollo Sierra de San Pedro-Los Baldíos.