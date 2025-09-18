Finalizan las fiestas del Cristo de la Misericordia de Valverde de Leganés
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
F. NEGRETE. La localidad ha celebrado el Octavario y las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, una cita de devoción y convivencia. Se oficiaron eucaristías dedicadas a bautizados, matrimonios, Cáritas, comunidades educativas, catequesis, mayores, enfermos y difuntos, con la tradicional ofrenda floral e imposición de medallas a nuevos hermanos, acompañados por la Coral de Mayores, Coros y Danzas y la familia Morera-Parra. El domingo se celebró la solemne misa presidida por Kevin Paúl Mora Valerio. Después, la imagen del Cristo recorrió en procesión las calles hasta su ermita en un clima de emoción.
