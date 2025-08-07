Finaliza la restauración del retablo de la iglesia de San Francisco de Alburquerque

Pablo Cordovilla Jueves, 7 de agosto 2025, 08:17 Comenta Compartir

Con la reubicación de las últimas imágenes, y la reposición de las pequeñas molduras que le faltaban en la parte del banco, finalizan en estos días los trabajos de restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Francisco de Alburquerque, un paso crucial para la esperada reapertura del templo. La iglesia, que lleva más de cinco años cerrada, se preparará para volver a acoger a los feligreses a partir del 4 de octubre de 2025, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís.

La restauración del retablo, de estilo barroco-churrigueresco, ha sido el punto central de las obras en el templo. Los trabajos, dirigidos por la restauradora Carmen Vega, de la empresa 'Ábside, Conservación y Restauración', han devuelto el esplendor a esta imponente pieza de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

El retablo, de ocho metros de alto por seis y medio de ancho, se ha salvado de un grave ataque de termitas detectado a principios de 2020. «Además de su restauración, le hemos aplicado un tratamiento de desinfección integral, incluyendo al muro, para eliminar el problema en próximos años. Pero sí que es verdad que si el resto de la Iglesia no se trata, los xilófagos (carcoma), más que las termitas incluso, pueden volver dentro de diez años», indica la restauradora. «Nos hemos dado cuenta de la gran calidad que tienen sus dorados, sus tallas son espectaculares, tiene unos entrantes y salientes de gran labor de artesanía, y una policromía excepcional».