Imagen de la Feria Rayana en 2024. P. C.
LA CODOSERA

Fin de semana de cultura y hermandad transfronteriza

Pablo Cordovilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Codosera acoge desde mañana viernes y hasta el domingo la VIII Feria Rayana. Este evento anual, ya firmemente consolidado en el calendario de la Raya, no es solo una feria, sino un punto de encuentro que celebra y promueve la rica cultura, el patrimonio y la economía de esta zona fronteriza entre España y Portugal.

El objetivo principal de la feria es fortalecer los lazos que unen a las comunidades a ambos lados de la frontera.

Para los amantes del deporte y el aire libre, ofrece emocionantes rutas de senderismo, ciclismo y Trail. Estas actividades son la oportunidad perfecta para explorar la belleza paisajística de la zona. Por otro lado, acogerá una amplia muestra de artesanía local, donde se podrá admirar y adquirir variedad de productos.

El folklore y la música tradicional serán también protagonistas con un total de ocho grupos (españoles y portugueses) que pondrán la nota festiva con sus ritmos, bailes y coloridos trajes.

