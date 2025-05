Este fin de semana se celebra 'A cava en Almendralejo', con catas, actuaciones musicales y humor

40 años de historia del cava de Almendralejo

La responsable de Turismo recuerda los comienzos del cava, en la década de los 80, con un grupo de tres empresarios emprendedores almendralejenses: Pablo Juárez, Aniceto Mesías y Marcelino Díaz, que tuvieron la intención de crear un producto estrella, nuevas vías de elaboración y comercialización de los productos extremeños aún poco conocidos en el ámbito nacional. Tras largos experimentos, muchos viajes y mucha ilusión es como nace el cava de Almendralejo, concretamente el cava Vía de la Plata, inscrito en la D.O. Cava en 1983. Este es el comienzo de la historia del cava en Almendralejo. En 1985 cuando cada uno elige un camino diferente pero al tiempo paralelo, nace el cava Bonaval. En 1986, como consecuencia de una ley de la Unión Europea, Cataluña propone una serie de municipios para la elaboración del cava, entre los que no figuraban ni Almendralejo ni Requena, razón por la que litigan y, al tener estas dos ciudades determinados derechos adquiridos, (en el caso de Almedralejo estaba en D.O. Cava desde 1983) ganan el pleito. Siendo así que Almendralejo es la única ciudad de Extremadura donde se puede elaborar cava. Desde entonces hasta hoy, la elaboración y producción del cava en Almendralejo ha ido creciendo y dándose a conocer más a nivel nacional e internacional. Almendralejo es ya una ciudad con tradición de cava, tanto que algunos ya la han llamado Ciudad Internacional del Vino y Ciudad del cava. En la actualidad hay cinco bodegas en la D.O.P. Cava: Vía de la Plata, Romale, Marcelino Díaz, López Morenas y Martínez Paiva.